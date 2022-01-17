Истица работает помощницей учителя в Сумской начальной школе №11 с 2016 года. Интересно, что рассмотрение дела продолжалось без нее.

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Почему ее отстранили

Женщину отстранили из-за отсутствия вакцинации еще в ноябре 2021 года. По словам директора школы, Татьяны Борисенко, женщина беременна, и ей предлагали оформить дни декретного отпуска вместо отстранения.

Однако тогда педагог не захотела и сказала, что для нее лучше отстранение, потому что так сможет отдохнуть и побыть дома со старшим ребенком. Впоследствии она подала иск в суд, в школе этого не знали.

Адвокат истицы заявил, что отстранение от работы без сохранения зарплаты по указанным в приказе основаниям не соответствовало закону.

В частности, ссылались на кодексы законов о труде, где не предусмотрено такое основание как отстранение работника от работы при отсутствии медицинских прививок.

Сколько школа должна заплатить педагогу

Суд удовлетворил иск помощницы учителя. Теперь школа должна выплатить ей больше 23 тысяч гривен. Женщина получит:

зарплату за время вынужденного прогула – 13 тысяч гривен,

2 тысячи гривен морального ущерба,

а также 1,8 тысячи гривен, которые потратила на суд, и 7 тысяч гривен – на адвоката.

У сторон есть 10 дней на апелляцию. Будет ли подавать апелляцию школа – решат позже.

К слову, судебная практика в таких случаях пока неоднозначна. Так, на Волыни невакцинированную учительницу, которая подала в суд на школу из-за отстранения, тоже вернут на работу и выплатят зарплату за время отсутствия – свыше 24 тысяч гривен.

В то же время суд на Ровненщине отказал в удовлетворении двух исковых заявлений учителей, которые хотели отменить приказ об отстранении.