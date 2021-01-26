Суд обязал МОН пересмотреть учебники по истории по Евромайдану по иску Портнова: детали
Суд обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебники по истории Украины в части освещения событий Революции Достоинства. Удовлетворили иск заместителя руководителя Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.
Источник: Окружной административный суд Киева
Почему Портнов подал в суд? Портнов обратился к МОН с требованием пересмотреть восемь учебников для 5-11 классов по истории Украины, которые напечатали в 2018 и 2019 годах. Также он требовал пересмотреть другие пособия и учебные программы, которые касались описания событий 2013-2014 годов.
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Но, как говорится в решении суда, Минобрнауки отклонило требование Портнова и тогда он обратился в суд.
Почему Портнов просит пересмотреть школьные учебники
По словам экс-чиновника, в учебниках история с 2013 года излагается односторонне и с выдумыванием фактов, а также содержит манипулирование фактами и признаки искажения информации и событий, происходивших в период 2013-2014 годов.
Также Портнов отмечает, что информация в учебниках искажает исторические события и содержит информацию, которая не подтверждена фактами.
Но Портнов указывает, что авторы категорически утверждают, что именно правоохранители убили пятерых людей, хотя в Едином государственном реестре судебных решений нет обвинительных приговоров о том, что работники "Беркута" признаны виновными в убийстве 22 января 2014 года активистов Евромайдана.
О каких школьных учебниках идет речь:
- Історія: Україна і світ: (інтегрований курс, рівень стандарту): підручник для 11 класу (авторы – Марьян Мудрый, Елена Аркуша, Издательство "Генеза", 2019).
- Історія України. Рівень стандарту: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авторы – Г.М. Хлебовская, О.В. Намук, М.Е. Крыжановская, И.Б. Гирич, И.О. Бурнейко. Издательство "Астон", 2019).
- Історія України (профільний рівень): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (автор – О.О. Мартынюк. Издательство "Ранок", 2019).
- Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (автор – О.О. Мартинюк. Издательство "Ранок", 2019).
- Історія України (профільний рівень): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авторы – B.C. Власов, C.B. Кульчицкий. Издательство "Літера ЛТД", 2019).
- Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (не указаны авторы и издательство).
- Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авторы – Н.М. Сорочинская, О.О. Гисем. Издательство "Навчальна книга").
- Вступ до історії: підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авторы – И.Я. Щупак, И.О. Пискарева, О.В. Бурлака. Издательство "Оріон", 2018).
Решение суда
Суд удовлетворил иск Портнова и признал противоправной бездеятельность Минобрнауки, когда ведомство отказалось пересмотреть учебники. Также Министерство образования обязали пересмотреть учебники по истории для 5-11 классов, вышедших в свет в 2018-2019 годах.
Кроме того, МОН должен оплатить судебные расходы в размере 1 681,60 гривен. Решение суда вступит в силу, если ни одна из сторон не обратится с апелляцией.
Что известно об Андрее Портнове?Это юрист, который работал на команду президента-беглеца Януковича. Считают, что именно он разрабатывал "диктаторские законы" 2014 года, направленные против Евромайдана.
В феврале ГПУ приказала правоохранителям и силовикам немедленно задержать лиц, причастных к массовым убийствам активистов в Киеве в период с 18 по 22 февраля. В списке этих лиц был и Портнов. Однако через полгода суд постановил признать недостоверной информацию о якобы причастности политика к этому делу.
После Революции Достоинства бежал в Россию, а впоследствии жил в Австрии. Ранее находился под санкциями ЕС, но его убрали из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС". Сейчас Портнов вернулся в Украину и постоянно устраивает скандалы с журналистами.
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