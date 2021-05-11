Кроме того, родители должны заплатить судебные расходы в размере 454 гривен.

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Как рассказала мама ученицы, которую травил девятиклассник, она одержала победу в суде над учеником 9-А класса.

Суд подтвердил, что девочка неоднократно страдала от нападений ученика. Он оскорблял ее словесно, приставал, толкал. Из-за этого ученица боится выходить из дома или ходить в школу.

По словам Елены Шацевой, ученик-буллер стоит на учете в школе еще с 2017 года и оскорбляет многих детей школы. Однако ни один ученик не решился выступить в суде в роли свидетеля.

Родители других детей просто боялись мести, и никто меня не поддержал. Хотя в материалах дела было много фактов и фамилий детей, которые пострадали от него физически. Но все отвернулись,

– написала мама пострадавшей девочки.

Какое наказание ждет 9-классника? Суд назначил его родителям штраф в размере 3400 гривен. Также родителей булера ждет еще 2 штрафа от различных служб за неисполнение родительских обязанностей в сумме от 850 до 1700 гривен.

Это будет занесено в личное дело, и при повторном обращении штрафы будут в 2 раза больше.

Что делать родителям, если их ребенок страдает от буллинга

Добавим, что мама в суде самостоятельно защищала права своего ребенка. И она рассказала, как это сделать другим родителям.

Поэтому, если вашего ребенка обидели, нужно обязательно сразу написать заявление на имя директора. Если оскорбляют повторно – написать второе заявление и потребовать от руководства школы провести расследование.

Если оскорбляют повторно – написать второе заявление и потребовать от руководства школы Уже в течение суток должна быть собрана информация по обращению, и дело должны направить в полицию.

по обращению, и дело должны направить в полицию. После этого родители должны написать заявление в полицию. Тогда, вместе с разбирательством из школы, следователь передаст это дело в суд.

"Если есть возможность – наймите адвоката. Если нет такой возможности, то есть бесплатная правовая защита, куда можно обратиться и предоставят адвоката бесплатно”, – сказала Елена Шацева.

Мама пострадавшего ребенка добавила, что родителям самое главное – не бояться. Так как, кроме собственных родителей, у ребенка нет защиты.

Даже если страшно, даже если вы не уверены, что у вас получится, даже если оппоненты неадекватные, хамы и негодяи, все равно нужно защищать своих детей,

– добавила Елена Шацева.

К слову, на Херсонщине полицейские разоблачили буллинг среди детей. Там ученик второго класса оскорблял одноклассников. В частности, стало известно о факте издевательства над восьмилетним учеником. Детали инцидента – по ссылке.