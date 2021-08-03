Суд наказал за буллинг учительницу Солонковской школы Надежду Волощук, которая унижала учеников и угрожала семикласнику ножом. В частности, ее оштрафовали, а в школе – уволили с работы.

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Известно, что 60-летняя Надежда Волощук работала учительницей информатики в школе села Солонка. В мае 2021 года родители и ученики рассказали об издевательствах от учительницы.

Так, Надежда Волощук заставила ученика 7 класса съесть бумажный самолетик, а также показывала нож и угрожала, что парень "будет писать кровью", так как он забыл ручку. Родители также рассказали, что это не первый случай унижения учеников.

В то же время сама учительница свой поступок назвала шуткой, а поведение объяснила неуправляемостью класса. За буллинг в школе надежду Волощук уволили с работы.

А Пустомытовский райсуд Львовской области, который рассматривал это дело, признал ее виновной в буллинге и оштрафовал на 850 гривен.

Учительница Надежда Волощук издевалась над учениками / Фото Zaxid.net

К слову, еще с одной львовской школы уволили учительницу начальных классов Ирину Федишин, которую родители обвиняли в буллинге над детьми. Она словесно оскорбляла детей и била их за шкафом, чтобы никто не видел.