Доцента разоблачили на взятке

Жолковский районный суд полностью оправдал доцента Львовского национального аграрного университета Олега Соколовского, который в 2016 году написал дипломную работу вместо своего студента.

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Во время получения денег преподавателя задержали полицейские по подозрению во взяточничестве. Изначально суды различных инстанций признали преподавателя виновным во взятке, однако тот через пять лет добился пересмотра своего дела.

Предварительные решения суда

В том же году Жолковский районный суд признал Олега Соколовского виновным в получении взятки и оштрафовал его на 21,2 тысячи гривен с запретом быть научным руководителем и принимать экзамены у студентов.

В том же году приговор получил еще один преподаватель университета Николай Когут, взявший 200 долларов взятки от того же студента за успешную защиту диплома.



Львовский аграрный университет / Фото galinfo.com.ua

Однако Олег Соколовский не согласился со своим приговором и подал апелляцию, а затем еще и кассацию. В результате через пять лет кассационный суд вернул дело преподавателя-взяточника на новое рассмотрение.

Доцента вуза оправдали

Так, 6 декабря 2021 года судья Жолковского райсуда Владимир Микула полностью оправдал Олега Соколовского, согласившись с его доводами, что это была оплата научной работы.

В суде отметили, что это было право преподавателя, и он согласился на просьбу студента, поскольку ему были необходимы деньги на лечение отца. Судья считает, что преподаватель имеет право писать научные работы.

Он хотел предоставлять студенту необходимые консультации, но тот сообщил, что не умеет чертить на компьютере, а потому не может сам написать свою дипломную работу. Преподаватель считает, что средства получил правомерно,

– говорится в решении суда.

По словам Соколовского, он "не требовал неправомерную выгоду, а получил средства как оплату его научной творческой работы". Преподаватель считает, что студент должен защитить дипломную работу, а кто ее напишет – не важно.

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На суд пришел бывший студент Олега Соколовского и подтвердил, что преподаватель предложил ему написать дипломную работу и посодействовать в успешной защите за взятку.

Судья Жолковского райсуда Владимир Микула не увидел ничего незаконного в написании дипломной работы студенту за деньги. По его мнению, преступлением можно было бы считать попытки преподавателя повлиять на оценку за дипломную работу.

В конце концов судья решил, что в действиях преподавателя Олега Соколовского не было состава уголовного преступления. Он полностью оправдал преподавателя по этому делу. Прокуратура имеет 30 рабочих дней, чтобы подать апелляцию по этому приговору.

Важно! Олег Соколовский до сих пор работает доцентом кафедры машиностроения факультета механики и энергетики Львовского национального аграрного университета.