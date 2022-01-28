Суд на Ивано-Франковщине отказался восстанавливать на работе невакцинированную учительницу

Еще в ноябре невакцинированная учительница математики и информатики Залановской гимназии в Ивано-Франковской области обратилась в суд с иском об отмене приказа о ее отстранении. Однако суд отклонил ее иск.

В материалах дела отмечается, что невакцинированную учительницу Наталью Скородинскую отстранили от работы без сохранения зарплаты приказом директора. В гимназии она работает более 33 лет.

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В исковых требованиях адвокаты просили:

восстановить учительницу в должности,

взыскать в ее пользу средний заработок за время вынужденного прогула.

По словам адвокатов, приказ об отстранении учительницы якобы нарушает Конституцию Украины, международные договоры и трудовое законодательство.

В то же время директор гимназии возразила против иска и отметила, что отстранение учительницы от работы не является нарушением права на труд, поскольку за ней сохраняется рабочее место.

В суде учительница заявляла, что существующие вакцины от коронавируса якобы не прошли всех клинических испытаний и с учетом ее состояния здоровья представляют опасность для жизни.

Суд отказался восстановить учительницу в должности

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что истица как работница школы подлежит обязательной прививке против COVID-19, однако отказалась от этого и не предоставила документа о медицинских противопоказаниях.

А потому нарушения закона в том, что руководитель учебного заведения издала приказ о ее отстранении от работы, нет.

Временное освобождение работника от выполнения им трудовых обязанностей в порядке отстранения от работы (на условиях и основаниях, установленных законодательством) по своей сути не является дисциплинарным взысканием, а является особой мерой,

– говорится в постановлении суда.

В результате суд отказал в удовлетворении всех исковых требований учительницы и не восстановил ее в должности.

К слову, отстраненные из-за отсутствия вакцинации учителя подают многочисленные иски в суды, в которых оспаривают решения школы. Однако далеко не всех педагогов возвращают на работу. Например, ранее суд на Ровненщине отказал в удовлетворении двух исков учителей, которые хотели отменить приказ об отстранении.