Суд на Херсонщине отказался восстанавливать на работе невакцинированных учителей

Еще 8 ноября все учебные заведения Украины отстранили учителей, которые не прошли прививку. Из-за этого многие педагоги начали подавать в суд. Однако в большинстве случаев суд отказывается восстановить их в должности.

На днях Каховский горрайонный суд отказался восстановить на работе трех невакцинированных учителей физкультуры, немецкого и английского языка Черноморской гимназии и опорной школы Зеленоподской общины.

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Также суд отказал учителям в выплате им зарплаты за время отстранения.

По мнению истцов, эти отстранения были незаконными и грубыми нарушениями их конституционных прав. Однако Каховский суд признал, что требования обязательной прививки учителей являются законными и не подлежат сомнению.

Также он сослался на постановление Верховного Суда, где отмечена оправданность требования об обязательной вакцинации населения против особо опасных болезней. "В данном вопросе превалирует принцип важности общественных интересов над личными", – говорится в постановлении суда.

Еще Каховский суд напомнил, что с 8 ноября 2021 года вступило в силу требование об обязательной профилактической прививке против COVID-19 работников образования.

В то же время судья признал незаконными и отменил все три приказа руководителей заведений об отстранении от работы.

"Директора школ во время издания приказов об отстранении непривитых учителей не соблюли порядок отстранения, что является основанием для отмены таких приказов", – указано в решениях суда.

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Начальница управления образования Каховской горсовета Оксана Круковская считает, что директор гимназии поступил правильно, потому что он не мог допустить к работе непривитых учителей.

Суд тоже не требует от нас этого. Но апелляция безусловно будет, поскольку мы не согласны с решением суда в части признания незаконными приказов руководителя заведения,

– добавила она.

Подобные дела рассматривались и в соседней Новой Каховке. Там 31 января местный суд отказал в иске невакцинированной сотруднице новокаховского ясли-сада № 6 "Теремок". Женщина требовала выплатить ей зарплату за время отстранения.

Начальница отдела образования Новокаховского горсовета Лилия Микитенко рассказала, что всего в суд обратились двое работников детсадов и двое учителей школ нашей общины.

"Это – их право. Но мы действовали в соответствии с действующим законодательством. Существуют приказы об обязательности вакцинации для работников образовательных учреждений и мы их об этом предупредили. Если же некоторые из них сознательно отказываются от прививки, то не можем их допустить к работе", – сказала она.

К слову, в последнее время в украинских судах рассматривается большое количество исков работников, отстраненных от работы за нежелание вакцинироваться от коронавируса.

Так, на прошлой неделе суд на Ивано-Франковщине отказался восстанавливать на работе невакцинированную учительницу. Судья заявил, что не было нарушением закона то, что директор издала приказ об отстранении.