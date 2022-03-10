STUDY.UA занимается организацией обучения за рубежом, языковыми курсами и разными учебными программами. Теперь свои услуги предлагают всем школьникам Украины.

На тему Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

Обучение будет абсолютно бесплатным

На онлайн-обучение зовут учащихся 5 – 9 и 10 – 11 классов. В STUDY.UA подчеркивают, что обучение будет абсолютно бесплатным и будет проходить в режиме онлайн.

Детям предложат уроки украинской и международной программы, изучения английского языка. Также будут уроки по поддержке – мотивационные лекции психологов.

Школьники раньше ушли на каникулы

Отметим, что после начала войны украинские учебные заведения ушли на 2-недельные каникулы. В скором времени обучение в определенных регионах может быть возобновлено.