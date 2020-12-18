Студенческие организации 21 декабря проведут акцию протеста под офисом Президента из-за назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки. Студенты нескольких вузов выступают против такого кадрового решения.

Так, студенты КНУ им Тараса Шевченко отмечают, что министром образования не может быть человек, который, в частности, допустил плагиат в своей научной работе. Об этом говорится в письме студенческого парламента вуза.

Интересно Шкарлет прокомментировал свое назначение на должность министра образования

Студенты университета Шевченко публично выступает против решения Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета на должность министра образования. Они уверяют, что глава МОН должен не только пропагандировать принципы академической добродетели, но и сам их соблюдать.

Когда состоится протест студентов? Акция протеста будет проходить под офисом президента в понедельник, 21 декабря в 18:00.

Что предшествовало акции? 17 декабря Верховная Рада поддержала назначение Шкарлета министром образования 226 голосами "за". Присягу он принимал под крики "Позор" от некоторых депутатов.

Педагоги и ученые неоднократно возмущались относительно кандидатуры Шкарлета из-за плагиата в научных работах, "дружбы" с министром образования и науки времен Януковича Дмитрием Табачником и коррупционных хвостов.

Студенты каких вузов выступают против Шкарлета:

Киевского национального университета им. Тараса Шевченко;

Украинского католического университета;

Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского;

Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Студенческое сообщество КНУ им. Шевченко отметили, что и. о ректора вуза Леонид Губерский также был среди подписантов письма "за" назначение Шкарлета министром.