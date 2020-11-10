Из-за пандемии COVID-19 руководство туристической академии Venus One на острове Бали несколько изменило способ оплаты за обучение. Студенты могут рассчитаться кокосами или другими натуральными материалами.

Такую оплату в учебном заведении используют для производства кокосового масла первого отжима. Об этом пишет The Bali Sun.

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Представитель университета в Тегаллалангу Ваян Пасек рассказал, что из-за пандемии студентам сначала предложили возможность платить за обучение частями платежей, а не всю сумму сразу.

Впрочем, впоследствии политика Venus One стала еще более гибкой.

Из кокосов производят различную продукцию

По словам Ваяна Пасека, в университете изготавливается масло первого отжима. Поэтому студенты таким образом привлекаются к производственному процессу.



Из кокосов на базе университета изготавливают кокосовое масло / Фото The Bali Sun

Кроме этого, оплатить обучение можно листьями моринги и готу колы. Природные ингредиенты используются при изготовлении натурального мыла с травами.

Интересно, что студенты могут также перепродавать собственные продукты, чтобы развивать предпринимательские навыки.

Мы должны научить их оптимизировать использование природных ресурсов. По окончании пандемии они будут больше, чем обычными работниками,

– пояснил представитель учебного заведения.

Туристическая академия на Бали получила разрешение на официальное ведение бизнеса и продажу разнообразной натуральной продукции.



В университете также изготавливают мыло из трав / Фото Unsplash