Студенты-учителя могут планировать практику и искать места для стажировки на отдельной платформе
Студенты-учителя, которые во время обучения в вузе должны проходить практику в учреждениях профобразования, смогут планировать и искать место для стажировки на отдельной интернет-платформе.
Источник:Министерство образования и науки
Профтехи будут размещать там информацию о потребности в практикантах и желаемое направление их специализации.
К теме Студентам скучно в украинских вузах, – Гриневич о качестве высшего образования
Как будет работать будущая платформа?
На ней студенты-учителя, которые во время обучения должны проходить практику в профтехах, смогут найти место для стажировки, спланировать практику и тому подобное.
А учреждения профессионального (профессионально-технического) образования смогут воспользоваться его возможностями в тестовом режиме. Больше деталей пока не сообщили.
Ожидается, что такая платформа будет создана в ближайшее время.
К слову, Министерство образования и науки обещает запустить в 2021 году электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов. Больше об этом – читайте по ссылке.
Поделиться новостью