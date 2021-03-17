Студенты-учителя, которые во время обучения в вузе должны проходить практику в учреждениях профобразования, смогут планировать и искать место для стажировки на отдельной интернет-платформе.

Профтехи будут размещать там информацию о потребности в практикантах и желаемое направление их специализации.

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Как будет работать будущая платформа?

На ней студенты-учителя, которые во время обучения должны проходить практику в профтехах, смогут найти место для стажировки, спланировать практику и тому подобное.

А учреждения профессионального (профессионально-технического) образования смогут воспользоваться его возможностями в тестовом режиме. Больше деталей пока не сообщили.

Ожидается, что такая платформа будет создана в ближайшее время.

Интересно! Агентство QS Quacquarelli Symonds заключило рейтинг лучших университетов мира в 2021 году, куда вошли 1452 вуза. В этот список попали и четыре популярных вуза из Украины: Киевский национальный университет им. Шевченко;

Харьковский национальный университет им. Каразина;

Львовская политехника;

Киевский политехнический институт им. Сикорского.

К слову, Министерство образования и науки обещает запустить в 2021 году электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов. Больше об этом – читайте по ссылке.