Студенты требуют отставки Сергея Шкарлета под зданием Офиса президента

У здания Офиса президента Украины проходит акция студентов с требованием отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета. Протест проходит под символическим названием "Если любишь – уйди".

Около 10 утра у здания офиса президента на улице Банковой уже собралось около 500 человек, и студенты продолжают прибывать.

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В руках у протестующих плакаты с надписями: "Шкарлет – прочь", "Жду, когда ты станешь прежним", "Плагиатору не место в правительстве", "Шкарлет, пора домой", "С Днем Шкарлетина", "Тебе идет твоя отставка".



Протесты студентов за отставку Шкарлета / Фото из твиттера "Движение Сопротивления Капитуляции"

Основным требованием студентов является отставка министра образования и науки Сергея Шкарлета и назначение вместо него компетентного специалиста с безупречной репутацией в академическом сообществе.

Студенческая община Украины выходит на протест против Сергея Шкарлета! Несмотря на многочисленные письма от органов студенческого самоуправления ведущих украинских университетов премьер-министру и Комитету ВР по вопросам образования, науки и инноваций, процесс отставки министра-плагиатора не запущен,

– говорят организаторы.

К акции присоединились студенты таких вузов:

НУ "Киево-Могилянская академия",

НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского",

Национального авиационного университета и других студенческих сообществ.

Почему студенты хотят отставки Шкарлета

По мнению организаторов протеста, Шкарлет не соответствует должности в связи с рядом причин, в частности:

выявлением плагиата в научных трудах;

превышением своих полномочий и нежеланием признавать результаты выборов президента Могилянки;

пребыванием среди подчиненных людей, якобы связанных с режимом бывшего президента Виктора Януковича и непосредственно с бывшим министром образования Дмитрием Табачником;

назначением ректором НАУ Максима Луцкого, который якобы подпадает под люстрацию и не имеет права возглавлять вуз.

Молодежь отмечает, что академическое сообщество выступает против министра-плагиатора с самого его назначения на должность, а сегодня к этому требованию присоединяются сотни студентов украинских вузов.

К слову, ранее студенты Киево-Могилянской академии сообщили, что их забастовка продлится до тех пор, пока Сергея Шкарлета не уволят с должности министра образования и науки. Даже если это займет несколько недель. Детали – читайте в статье.