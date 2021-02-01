Студенты и преподаватели под ОАСК протестуют против отмены нового украинского правописания: фото
Под Окружным административным судом Киева собрались десятки студентов, преподавателей и неравнодушных, чтобы защитить новое украинское правописание. Они читают стихи и рассказывают свои истории перехода с русского на украинский язык.
Источник: Укринформ
Под стенами суда преподаватели, студенты различных факультетов и все неравнодушные проротестуют из-за решения суда об отмене нового правописания.
К теме: Новое украинское правописание пока действует, – Нацкомиссия по стандартам государственного языка
Они читают стихи, в том числе поэта Ивана Малковича "Напучування", Екатерины Калитко "Ось тобі, жінко, мова. Стріляй з неї" и т.д. и скандируют "Слава Украине!". Также они говорят о том, почему нынешний проект закона для них важен и рассказывают свои истории перехода с русского на украинский язык.
Кроме того, участники акции держали в руках плакаты с надписями: "А можно отменить Ирода в мантиях?", "ОАСК/логика 1:0", "Стыд ОАСК; Редакции правописания 2019 быть!", "Сегодня ОАСК отменил правописание – 2019; завтра – ОАСК отменил теорему Виета", "Защитим украинский язык", "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Лина Костенко)" и другие.
Студенты вышли под ОАСК в защиту нового украинского правописания / Фото Єдність.Info
Студенты отмечают, что решение ОАСК об отмене нынешнего проекта правописания антигосударственное. "Мы должны отстоять это право – пользоваться новой системой правописания", - отметила преподаватель Киево-Могилянской академии Мария Заринова.
Другие участники мероприятия отметили, что отстоять язык – значит отстоять идентичность. "Мы отстояли ее под Верховной Радой, теперь отстаиваем ее здесь", – добавляют они.
Что известно об отмене нового правописания
- Окружной административный суд города Киева отменил постановление о новой редакции украинского правописания.
- Кто подал иск? В 2019 году мама ученицы 7 класса подала иск вместе с истцом ОО "Правовое государство", главой которой является адвокат Ростислав Кравец (он фигурирует на пленках из кабинета председателя ОАСК Павла Вовка).
- Какое решение принял суд? Адвокат отметил, что основанием иска было то, что правительство не в компетенцией изменять правописание. Поэтому ОАСК отменил решение о новом правописании.
- Но в Кабмине заявили, что обжалуют решение Окружного административного суда Киева. В то же время Национальная комиссия по стандартам государственного языка заверила, что постановление правительства о новом правописании пока действует и обязательно для использования в Украине до обнародования текста решения суда, которым оно отменено.
Поделиться новостью
-
Студенты и преподаватели под ОАСК протестуют против отмены нового украинского правописания: фото1 февраля , 11:56
-
Ученик пережил клиническую смерть на уроке физкультуры: он в реанимации28 января , 09:48
-
Каким является идеальный учитель в Украине: интересные результаты опроса от МОН28 января , 18:09