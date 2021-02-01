Под Окружным административным судом Киева собрались десятки студентов, преподавателей и неравнодушных, чтобы защитить новое украинское правописание. Они читают стихи и рассказывают свои истории перехода с русского на украинский язык.

Источник: Укринформ

Под стенами суда преподаватели, студенты различных факультетов и все неравнодушные проротестуют из-за решения суда об отмене нового правописания.

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Они читают стихи, в том числе поэта Ивана Малковича "Напучування", Екатерины Калитко "Ось тобі, жінко, мова. Стріляй з неї" и т.д. и скандируют "Слава Украине!". Также они говорят о том, почему нынешний проект закона для них важен и рассказывают свои истории перехода с русского на украинский язык.

Кроме того, участники акции держали в руках плакаты с надписями: "А можно отменить Ирода в мантиях?", "ОАСК/логика 1:0", "Стыд ОАСК; Редакции правописания 2019 быть!", "Сегодня ОАСК отменил правописание – 2019; завтра – ОАСК отменил теорему Виета", "Защитим украинский язык", "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Лина Костенко)" и другие.

Студенты вышли под ОАСК в защиту нового украинского правописания / Фото Єдність.Info

Студенты отмечают, что решение ОАСК об отмене нынешнего проекта правописания антигосударственное. "Мы должны отстоять это право – пользоваться новой системой правописания", - отметила преподаватель Киево-Могилянской академии Мария Заринова.

Другие участники мероприятия отметили, что отстоять язык – значит отстоять идентичность. "Мы отстояли ее под Верховной Радой, теперь отстаиваем ее здесь", – добавляют они.

Что известно об отмене нового правописания