Студенты Поплавского жалуются на эксплуатацию: их заставляют агитировать друзей о поступлении

В Киевском национальном университете культуры и искусств и в Киевском университете культуры студенты пожаловались на то, что их заставляют агитировать школьников поступить в эти вузы. Таким якобы является задание на практике.

Соответствующее видео пользователь с ником infagto разместил в тиктоке. На нем студенты обсуждают с преподавателями учебную практику.

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Студенты рассказали, что 15 баллов из оценки составляет именно агитация выпускников.

Мы – студенты КНУКиИ и КУК 2 курса, сегодня начали проходить практику. И нам заявляют, что 15 баллов из общей оценки составляет агитация школьников на поступление. Это принудительная эксплуатация студентов: либо делаешь, либо максимум получаешь 85 баллов,

– сказано в видео.

На кадрах показано общение студентов с преподавателями в онлайн-формате, в Zoom. Оно звучало так:

– У меня сейчас открыты критерии оценивания практики студентов. В официальном документе, который вы прислали, нет такого пункта, как "приведи друга". Это просто дополнительные оценки?

– Допишем.

– То есть "приведи друга" – это официальная составляющая наших ста баллов?

– Да.

– И если я не приведу вам друга, то это минус 15 баллов?

– Точно.

В конце видеозаписи изображено голосовое сообщение, вероятно, одной из студенток, которая рассказала, что за отказ от агитации преподаватель грозился относиться "придирчиво".

Студенты КУК тоже взбунтовались. Преподаватель сейчас им угрожает тем, что будет придирчиво смотреть дневники, находить ошибки. Говорит, что все будет расписано красной ручкой, если не хотите идти агитировать школьникам,

– говорится в видео.

Студентов киевских вузов заставляют агитировать к поступлению: смотрите видео



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