Студенты-переселенцы получат скидки на проживание в общежитии
Юристы рассказали о льготах, на которые имеют право студенты из оккупированных территорий после того, как станут на учет и получат справку о внутреннем перемещении.
Источник:24 канал
Да, юрист Антонина Загура рассказала в эфире телеканала "Дом", что у студентов-переселенцев и тех, кто проживает в населенных пунктах вблизи линии разграничения, есть скидка на проживание в общежитии.
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По ее словам, такие льготы предусмотрены правительством. Скидку на проживание в общежитии могут использовать все, кто не пользовался адресной помощью.
Одновременно использовать одну и другую льготу невозможно, то есть здесь придется выбирать. Кстати, для студентов адресная помощь составляет 1 000 гривен в месяц,
– сообщила Загура.
Но пока неизвестно, о какой сумме скидки на проживание в общежитии идет речь.
Отметим, что льготы от Украины также могут получить студенты ПТУ и вузов, обучающихся на дневной форме. К данному перечню входит:
- бесплатное проживание в общежитии,
- доступ к сети Интернет,
- обеспечение учебниками,
- льготные досрочные кредиты для получения образования,
- социальная стипендия,
- полная или частичная оплата за обучение бюджетными средствами.
Но получение этих льгот возможно до момента достижения студентом 23-летнего возраста и до завершения обучения.
Как студенту получить льготы
По словам юриста, для того, чтобы получить льготы, студенту нужно обратиться с заявлением на имя руководителя высшего учебного заведения.
Заявление составляется в произвольной форме, но при этом нужно обязательно приложить документ, подтверждающий льготную категорию такого студента, и указать, какую именно льготу требует студент.
Как будут поступать абитуриенты с оккупированных территорий
Поступление для абитуриентов с оккупированных территорий будет организовано по процедуре в пределах квоты-2.
Что такое квота-2Это определенное количество льготных мест государственного заказа для поступающих временно оккупированных территорий. Она составляет не менее 20% общего объема государственного заказа.
Чтобы претендовать на квоту-2, абитуриент с ВОТ может не сдавать ВНО, но должен успешно сдать 3 экзамена через образовательные центры: по украинскому языку, истории Украины и еще один предмет на выбор (тот, который требует специальность).
Приезжать на экзамены этим абитуриентам можно без украинского паспорта, предъявив свидетельство о рождении. Документы для поступления на бакалавра на бюджет будут принимать до 19 июля 2021 года.
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