Юристы рассказали о льготах, на которые имеют право студенты из оккупированных территорий после того, как станут на учет и получат справку о внутреннем перемещении.

Да, юрист Антонина Загура рассказала в эфире телеканала "Дом", что у студентов-переселенцев и тех, кто проживает в населенных пунктах вблизи линии разграничения, есть скидка на проживание в общежитии.

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По ее словам, такие льготы предусмотрены правительством. Скидку на проживание в общежитии могут использовать все, кто не пользовался адресной помощью.

Одновременно использовать одну и другую льготу невозможно, то есть здесь придется выбирать. Кстати, для студентов адресная помощь составляет 1 000 гривен в месяц,

– сообщила Загура.

Но пока неизвестно, о какой сумме скидки на проживание в общежитии идет речь.

Отметим, что льготы от Украины также могут получить студенты ПТУ и вузов, обучающихся на дневной форме. К данному перечню входит:

бесплатное проживание в общежитии,

доступ к сети Интернет,

обеспечение учебниками,

льготные досрочные кредиты для получения образования,

социальная стипендия,

полная или частичная оплата за обучение бюджетными средствами.

Но получение этих льгот возможно до момента достижения студентом 23-летнего возраста и до завершения обучения.

Как студенту получить льготы

По словам юриста, для того, чтобы получить льготы, студенту нужно обратиться с заявлением на имя руководителя высшего учебного заведения.

Заявление составляется в произвольной форме, но при этом нужно обязательно приложить документ, подтверждающий льготную категорию такого студента, и указать, какую именно льготу требует студент.

Как будут поступать абитуриенты с оккупированных территорий

Поступление для абитуриентов с оккупированных территорий будет организовано по процедуре в пределах квоты-2.

Что такое квота-2 Это определенное количество льготных мест государственного заказа для поступающих временно оккупированных территорий. Она составляет не менее 20% общего объема государственного заказа.

Чтобы претендовать на квоту-2, абитуриент с ВОТ может не сдавать ВНО, но должен успешно сдать 3 экзамена через образовательные центры: по украинскому языку, истории Украины и еще один предмет на выбор (тот, который требует специальность).

Приезжать на экзамены этим абитуриентам можно без украинского паспорта, предъявив свидетельство о рождении. Документы для поступления на бакалавра на бюджет будут принимать до 19 июля 2021 года.