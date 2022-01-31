Общежитие находится на переулке Матросова, 3 в Одессе. Студенты сообщили, что в помещениях общежития отсутствует отопление и нет горячей воды.

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Студенты вуза вынуждены греться бутылками с горячей водой и накрываться одеялами. При этом плата за такое жилье составляет 2500 гривен в месяц.

Зацените условия в общежитии Политеха №3. Воды горячей нет, отопления тоже нет. Греемся бутылками с кипятком под одеялом... Зато 2500 гривен стабильно платим за проживание, куда деньги идут?,

– пишут студенты.

На видео заметно почерневшие потолки и стены без ремонта. "Это просто кошмар, здесь живут люди", – говорят на видео.

Ужасные условия студентов в общежитии Одессы:

Известно, что в этом общежитии №3 "Одесской политехники" живут студенты таких институтов и факультетов:

Институт электромеханики и энергоменеджмента:

Гуманитарный факультет;

Украинско-немецкий институт;

Украинско-польский институт;

Украинско-испанский институт.

Добавим, что Национальный университет "Одесская политехника" занимает первое место в рейтинге лучших технических вузов Одессы и 6 место в общем рейтинге технических вузов Украины. Входит в состав Европейской ассоциации университетов.

К слову, ранее студенты Одесского национального медицинского университета на улице Воробьева, 11, показали неудовлетворительные условия в туалете своего общежития. Студенты сняли два так называемых "турецких унитаза". Вокруг них было много мелкого мусора и две старых мусорных корзины.

Следует отметить, что там не просто отсутствуют кабинки, но и даже перегородки нет. Кроме этого, там заметно, что помещение давно не ремонтировали. Видео и детали – смотрите здесь.