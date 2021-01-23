Большинство студентов нивелируют значение высшего образования. Выпускники высших учебных заведений ожидают, что будущие работодатели будут оценивать их личные практические навыки, а не то, чему они научились в университетах.

Опрос студентов от Кельнского университета в Германии показал, чего ожидают молодые карьеристы после получения высшего образования. Респонденты хотят, чтобы на собеседованиях больше внимания уделяли их индивидуальным навыкам, чем баллам в дипломах, передает Global Education Times.

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В рамках исследования было опрошено более 6 300 студентов, заполнивших онлайн-форму на сайте Общенациональной комиссии Германии по трудоустройству. Результаты опубликованы в научной статье "Ожидаемая ценность высшего образования".

В научной работе проанализировано множество важных тем, в частности видение студентами своего места на рынке труда, опыт от текущего образовательного процесса и как часто они задумываются над тем, чтобы прекратить обучение в вузе.

Получить диплом, потому что так хотят родители

Большинство студентов в опросе указали, что целью их обучения является удовлетворить желания родителей, и отнюдь не получить необходимые профессиональные знания.

Только треть студентов убеждена, что диплом поможет им устроиться на работу и принесет больше преимуществ в условиях конкурсного отбора на должность в престижной компании.

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Закончить вуз ради надбавки к зарплатне

Студенты часто задумываются над тем, чтобы перевать свое обучение в университете, но многим жалко уже потраченных сил и времени.

Наибольшим мотивирующим фактором все же получить высшее образование является надбавка к зарплате, которая гарантирована выпускнику при наличии диплома бакалавра или магистра и трудоустройства в государственное учреждение.

В Германии эта надбавка составляет 24,5% от минимальной заработной платы, и в среднем составляет около 7400 евро в год.

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