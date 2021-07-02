"Ожидал большего": студенты надели на выпускной футболки с оскорбительными фразами преподавателя

Студенты-журналисты Винницкого педуниверситета пришли на выпускной в футболках с оскорбительными цитатами своего преподавателя Владимира Каленича. Они признались, что он называл их "дарагая", говорил, что ожидал от них большего, что их эмоции никому не нужны и просил держать свободу слова при себе.

Студенты факультета журналистики говорят, что унижение студентов в вузе – обыденное дело. А преподаватель даже открыто выставлял цены за экзамен и доводил студентов к нервным срывам.

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Также завкафедрой Владимир Каленич мог называть студентку "дарагая", окрестить группу "болотом" и отпустить студента на похороны бабушки со словами: "Ну я же ее не воскрешу!".

На что еще жалуются студенты вуза:

В вузе могут не разрешить проходить практику в пресс-службе церкви.

Там могут заставить идти на олимпиаду аргументом: "Ну ты же лучшая из худших!" А после отказа от участия довести до депрессии, панических атак и желания забрать документы.

В вузе могут изо всех сил швырнуть дипломом в студента, потому что он не поблагодарил кафедру. Хотя научным руководителем был преподаватель из другого университета.

Там студент(-ка) виновен(-на) во всем и всегда. А больше всего, наверное, в том, что имеет позицию.

Это реалии кафедры журналистики, рекламы и PR Винницкого педуниверситета. Именно той, что пробила моральное дно. И не было бы так обидно, если бы нам не приказывали "держать собственную свободу слова при себе,

– говорят студенты.

Поэтому они решились прийти в футболках с оскорбительными цитатами преподавателя на свой выпускной. Надписи красовались на футболках:

"Я ожидал от вас большего"

"Ваши эмоции никому не нужны"

"Я тебе не "дарагая"

"Попрошу держать вашу свободу слова при себе"

"Ну людиииии".

Реакция самого преподавателя

Интересно, что сам завкафедрой Владимир Каленич с обвинениями студентов не соглашается.

Странная ситуация. Я всегда открыт к диалогу, и любое недоразумение можно было бы решить на уровне кафедры. Я готов защищать свое достоинство и репутацию даже у судьи. Пока предполагаю, что это дело рук недоброжелателей или конкурентов,

– заявил преподаватель.

Завкафедрой добавляет, что не стоит забывать, что вуз выпустил не просто журналистов, но и пиарщиков. И, похоже, что они их научили пиару на все 100%.

Вместе с тем местный депутат Евгений Шаповалов прислал ректору вуза обращение с предложением провести служебное расследование.

По словам выпускников, сегодня, когда надели такие футболки на выпускной, они выступали не против университета, а за то, чтобы из него и в дальнейшем выпускались профессиональные журналисты.

Студенты добавляют, что, несмотря на упомянутые неприятности кафедра журналистики, рекламы и PR имеет и классных преподавателей, для которых их работа стоит гораздо большего, чем помесячная зарплата. Это, в частности, Сергей Гальчак, Петр Слотюк, Татьяна Байлема и Вадим Мазурик.