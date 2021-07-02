Студенты факультета журналистики говорят, что унижение студентов в вузе – обыденное дело. А преподаватель даже открыто выставлял цены за экзамен и доводил студентов к нервным срывам.
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Также завкафедрой Владимир Каленич мог называть студентку "дарагая", окрестить группу "болотом" и отпустить студента на похороны бабушки со словами: "Ну я же ее не воскрешу!".
На что еще жалуются студенты вуза:
- В вузе могут не разрешить проходить практику в пресс-службе церкви.
- Там могут заставить идти на олимпиаду аргументом: "Ну ты же лучшая из худших!" А после отказа от участия довести до депрессии, панических атак и желания забрать документы.
- В вузе могут изо всех сил швырнуть дипломом в студента, потому что он не поблагодарил кафедру. Хотя научным руководителем был преподаватель из другого университета.
- Там студент(-ка) виновен(-на) во всем и всегда. А больше всего, наверное, в том, что имеет позицию.
Это реалии кафедры журналистики, рекламы и PR Винницкого педуниверситета. Именно той, что пробила моральное дно. И не было бы так обидно, если бы нам не приказывали "держать собственную свободу слова при себе,
– говорят студенты.
Поэтому они решились прийти в футболках с оскорбительными цитатами преподавателя на свой выпускной. Надписи красовались на футболках:
- "Я ожидал от вас большего"
- "Ваши эмоции никому не нужны"
- "Я тебе не "дарагая"
- "Попрошу держать вашу свободу слова при себе"
- "Ну людиииии".
Реакция самого преподавателя
Интересно, что сам завкафедрой Владимир Каленич с обвинениями студентов не соглашается.
Странная ситуация. Я всегда открыт к диалогу, и любое недоразумение можно было бы решить на уровне кафедры. Я готов защищать свое достоинство и репутацию даже у судьи. Пока предполагаю, что это дело рук недоброжелателей или конкурентов,
– заявил преподаватель.
Завкафедрой добавляет, что не стоит забывать, что вуз выпустил не просто журналистов, но и пиарщиков. И, похоже, что они их научили пиару на все 100%.
Вместе с тем местный депутат Евгений Шаповалов прислал ректору вуза обращение с предложением провести служебное расследование.
По словам выпускников, сегодня, когда надели такие футболки на выпускной, они выступали не против университета, а за то, чтобы из него и в дальнейшем выпускались профессиональные журналисты.
Студенты добавляют, что, несмотря на упомянутые неприятности кафедра журналистики, рекламы и PR имеет и классных преподавателей, для которых их работа стоит гораздо большего, чем помесячная зарплата. Это, в частности, Сергей Гальчак, Петр Слотюк, Татьяна Байлема и Вадим Мазурик.