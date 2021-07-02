Такой "спектакль" одесские студенты устроили на местном пляже "Ланжерон". Видео опубликовали очевидцы в местном телеграм-канале.

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На видео можно увидеть, как выпускники Одесской морской академии взялись за руки и вместе прыгнули в море с бетонного пирса.



Потім за ними стрибнула, ймовірно, ще одна група студентів. Адже на відео помітно, що діти занурюються у воду по черзі.

Как дальше студенты будут праздновать выпускной и как у них появилась такая идея – пока неизвестно.

К слову, несколько недель назад выпускники школы на Ровенщине также прыгали в озеро просто в школьной форме и с бантами. В комментариях пользователи пишут, что ранее школьники уже прыгали в фонтан. Видео – смотрите в статье.