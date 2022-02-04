Студенты Могилянки пришли под Кабмин и требуют увольнения Шкарлета

Студенты Киево-Могилянской академии утром, 4 февраля, вышли на протест возле Кабинета Министров с требованием уволить министра образования Сергея Шкарлета.

Несколько сотен студентов Могилянки пришли к стенам правительства из-за отказа МОН подписать контракт с избранным президентом университета Сергеем Квитом.

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Что требуют студенты Могилянки

Основными требованиями протестующих являются:

отставка министра образования и науки Сергея Шкарлета;

подписание контракта с избранным президентом вуза Сергеем Квитом;

автономия университетов.

Первоочередное требование – это то, чтобы Шкарлет ушел со своего поста, потому что он взял на себя слишком много обязанностей, которые не входят в его должностные обязанности,

– отметила участница акции, второкурсница Ангелина.



Протесты студентов Могилянки под Кабмином / Фото "Суспільне"

Студенты вышли с плакатами:

"Шкарлет=Табачник",

"Война с Могилянкой – приговор министерству",

"Министр временный – Могилянка вечная",

"Зачем мне система, которая работает против меня",

"Марафон по отставке Шкарлета",

"МОН, вспомни закон",

"Образованием не торгуют",

"Отмени министра, а не выборы",

"Свободу выбора",

"Шкарлет, вон из Украины".

Среди присутствующих на акции – глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит и народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун.



Студенты требуют отставки Шкарлета / Фото "Суспільне"

Ранее студенты Могилянки объявили бессрочную забастовку из-за непризнания со стороны МОН результатов выборов президента НаУКМА. Они отказались ходить на пары с 3 февраля.

Протесты против Шкарлета уже были

Отметим, что забастовки против Сергея Шкарлета уже проводились ранее из-за найденного плагиата в его работах, когда он получил должность министра.

В сентябре 2020 года Этический комитет Нацагентства нашел в научных работах и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета плагиат. Проверку проводили и международные эксперты, признавшие, что в работах министра есть плагиат.

Также тогда Нацагентство по обеспечению качества высшего образования, которое возглавлял Сергей Квит, обвинило новое руководство МОН (тогда еще и.о. министра Сергея Шкарлета) в попытке "уничтожить НАЗВАНИЕ" и вернуть практики времен Дмитрия Табачника в высшее образование.

Напомним, что нынешний глава МОН Сергей Шкарлетт в свое время принадлежал к "Партии регионов" и считался близким к одиозному министру образования Дмитрию Табачнику.

Отметим, что сам Сергей Шкарлет заявил, что по итогам совещания МОН отменил приказ о повторных выборах президента университета. Также было принято решение о невмешательстве правительства, в частности в лице МОН, в указанную процедуру.

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