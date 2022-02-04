Студенты Могилянки пришли под Кабмин и требуют увольнения Шкарлета
Источник:"Интерфакс-Украина"
Студенты Киево-Могилянской академии утром, 4 февраля, вышли на протест возле Кабинета Министров с требованием уволить министра образования Сергея Шкарлета.
Несколько сотен студентов Могилянки пришли к стенам правительства из-за отказа МОН подписать контракт с избранным президентом университета Сергеем Квитом.
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Что требуют студенты Могилянки
Основными требованиями протестующих являются:
- отставка министра образования и науки Сергея Шкарлета;
- подписание контракта с избранным президентом вуза Сергеем Квитом;
- автономия университетов.
Первоочередное требование – это то, чтобы Шкарлет ушел со своего поста, потому что он взял на себя слишком много обязанностей, которые не входят в его должностные обязанности,
– отметила участница акции, второкурсница Ангелина.
Протесты студентов Могилянки под Кабмином / Фото "Суспільне"
Студенты вышли с плакатами:
- "Шкарлет=Табачник",
- "Война с Могилянкой – приговор министерству",
- "Министр временный – Могилянка вечная",
- "Зачем мне система, которая работает против меня",
- "Марафон по отставке Шкарлета",
- "МОН, вспомни закон",
- "Образованием не торгуют",
- "Отмени министра, а не выборы",
- "Свободу выбора",
- "Шкарлет, вон из Украины".
Среди присутствующих на акции – глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит и народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун.
Студенты требуют отставки Шкарлета / Фото "Суспільне"
Ранее студенты Могилянки объявили бессрочную забастовку из-за непризнания со стороны МОН результатов выборов президента НаУКМА. Они отказались ходить на пары с 3 февраля.
Протесты против Шкарлета уже были
Отметим, что забастовки против Сергея Шкарлета уже проводились ранее из-за найденного плагиата в его работах, когда он получил должность министра.
В сентябре 2020 года Этический комитет Нацагентства нашел в научных работах и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета плагиат. Проверку проводили и международные эксперты, признавшие, что в работах министра есть плагиат.
Также тогда Нацагентство по обеспечению качества высшего образования, которое возглавлял Сергей Квит, обвинило новое руководство МОН (тогда еще и.о. министра Сергея Шкарлета) в попытке "уничтожить НАЗВАНИЕ" и вернуть практики времен Дмитрия Табачника в высшее образование.
Напомним, что нынешний глава МОН Сергей Шкарлетт в свое время принадлежал к "Партии регионов" и считался близким к одиозному министру образования Дмитрию Табачнику.
Отметим, что сам Сергей Шкарлет заявил, что по итогам совещания МОН отменил приказ о повторных выборах президента университета. Также было принято решение о невмешательстве правительства, в частности в лице МОН, в указанную процедуру.
Скандальные выборы в Могилянке: что известно
- "Киево-Могилянская академия" провела выборы президента вуза, но во время голосования зафиксировали нарушения. Сообщали, что в помещение, где располагался избирательный участок, ворвались неизвестные люди в масках. Один ящик они облили зеленкой, а другой похитили. Впоследствии похищенный ящик нашли и вернули, а бюллетени с него признали действительными.
- На сайте вуза 28 января обнародовали сообщение, что по результатам голосования экс-министр образования и науки и бывший президент НаУКМА Сергей Квит получил 235 голосов. Однако МОН не признало результаты голосования и объявило новый конкурс на избрание главы вуза.