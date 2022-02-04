Несколько сотен студентов Могилянки пришли к стенам правительства из-за отказа МОН подписать контракт с избранным президентом университета Сергеем Квитом.

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Что требуют студенты Могилянки

Основными требованиями протестующих являются:

отставка министра образования и науки Сергея Шкарлета;

подписание контракта с избранным президентом вуза Сергеем Квитом;

автономия университетов.

Первоочередное требование – это то, чтобы Шкарлет ушел со своего поста, потому что он взял на себя слишком много обязанностей, которые не входят в его должностные обязанности,

– отметила участница акции, второкурсница Ангелина.



Протесты студентов Могилянки под Кабмином / Фото "Суспільне"

Студенты вышли с плакатами:

"Шкарлет=Табачник",

"Война с Могилянкой – приговор министерству",

"Министр временный – Могилянка вечная",

"Зачем мне система, которая работает против меня",

"Марафон по отставке Шкарлета",

"МОН, вспомни закон",

"Образованием не торгуют",

"Отмени министра, а не выборы",

"Свободу выбора",

"Шкарлет, вон из Украины".

Среди присутствующих на акции – глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит и народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун.



Студенты требуют отставки Шкарлета / Фото "Суспільне"

Ранее студенты Могилянки объявили бессрочную забастовку из-за непризнания со стороны МОН результатов выборов президента НаУКМА. Они отказались ходить на пары с 3 февраля.

Отметим, что сам Сергей Шкарлет заявил, что по итогам совещания МОН отменил приказ о повторных выборах президента университета. Также было принято решение о невмешательстве правительства, в частности в лице МОН, в указанную процедуру.

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