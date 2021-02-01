В университете Конкордия в одном из городов Канады студентам до сих пор продолжают показывать лекции, записанные профессором, который умер еще в 2019 году. И они все это время даже не знали о смерти преподавателя.

Источник: Slate

Профессор Франсуа-Марк Ганьйон преподавал историю искусств. Он при жизни записал лекции, которые до сих пор продолжают показывать студентам. И когда в 2019 году преподаватель умер, его онлайн-курсы не прекратили показывать.

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Но о смерти преподавателя студентам не рассказали. Взаимодействовали со студентами и оценивали их работу двое помощников профессора, поэтому дети не могли понять, что преподавателя уже нет в живых.

Студенты же узнали об этом сами, когда один из учеников решил написать профессору в соцсети. Так, ученик по имени Аарон Ансуини написал на своей странице в твиттере следующее сообщение:

Извините, но я здесь узнал, что профессор онлайн-курса, который я посещаю, умер в 2019 году. Но технически он все еще читает лекции и фактически остается моим профессором на этом курсе. Я учусь по лекциям, которые записали до его смерти, и это хорошие лекции, но что происходит?

Аарон объяснил, что понимает, что часто читает тексты, авторов которых уже умерли, но когда он написал на электронную почту профессора, а в ответ ему пришел некролог, его это неприятно поразило.

HI EXCUSE ME, I just found out the the prof for this online course I’m taking *died in 2019* and he’s technically still giving classes since he’s *literally my prof for this course* and I’m learning from lectures recorded before his passing



..........it’s a great class but WHAT — Aaron Ansuini ? (@AaronLinguini) January 20, 2021

Добавим, что в администрации университета подтвердили, что Ганьйон умер, но его лекции показывают студентам для отдельного онлайн-курса или в общем онлайн-каталоге. И хотя в истории искусств отвечает уже другой профессор, видео умершего Ганьйона используют как учебное пособие.