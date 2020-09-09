Студенты с оккупированных территорий Украины смогут начать обучение в высших учебных заведениях без прохождения тестирования на COVID-19 и обязательной 14-дневной самоизоляции.

Такое решение приняло правительство на заседании 9 сентября, передает 24 канал.

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Члены правительства поддержали предложение первого заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислава Замлинского.

По его словам, проект постановления предусматривает, что студенты, которые выезжают с временно оккупированных территорий, могут приступить к обучению без самоизоляции или обязательного тестирования. К тому же, это распространяется и на лиц, которые их сопровождают.

Интересно, что этот проект согласовали без каких-либо замечаний от Министерства здравоохранения.

"Отмена обязательной самоизоляции для студентов из временно оккупированных территорий есть крайне важным условием доступности образовательного процесса", – считает заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Инна Голованчук.

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находиться в защитной маске за пределами комнаты или аудитории;

пользоваться спиртосодержащими антисептиками на входе;

воздерживаться от контакта с другими лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний;

при обнаружении у себя симптомов респираторных заболеваний сразу самоизолироваться.

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