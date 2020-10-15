Студенты из оккупированных территорий Крыма и Донбасса могут остаться в общежитии во время дистанционного обучения, которое вузам рекомендовано ввести с 15 октября по 15 ноября 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Интересно Карантинные каникулы с 15 октября: в каких регионах школы приостановили обучение

В МінТОТ подчеркнули, что рекомендация о выселении из общежитий на время онлайн-обучения не касается студентов с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Раньше уверяли, что соответствующая рекомендация также не применяется к детям-сиротам, студентам из регионов с красным уровнем эпидемической опасности, иностранным гражданам и лицам без гражданства, студентам, которые совмещают учебу с работой.

Однако глава МОН Сергей Шкарлет ранее уверял, что на время вынужденных каникул или онлайн-обучения студентов не будут выселять из общежитий.

К слову, правительство приняло 15 сентября рекомендации для учреждений высшего и высшего образования по установлению дистанционного обучения с 15 октября по 15 ноября 2020 года. Зато школам порекомендовали ввести двухнедельные каникулы с 15 октября до 30 октября.