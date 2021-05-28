Студенческие союзы опубликовали совместную резолюцию о кризисе прав человека в академическом сообществе Беларуси.

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Отметим, что студенты в Беларуси часто становятся жертвами репрессий от власти. В частности, в стране несколько месяцев назад студентов, которые выходили на протесты против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, отчисляли, сажали за решетку и заставляли выезжать из страны.

За что Европа осуждает Беларусь

В Минске принудительно посадили пассажирский самолет Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. С борта самолета задержали основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Международное сообщество резко осудило действия белорусских властей. Многие страны закрыли авиасообщение с Беларусью, среди них – и Украина. А гендиректор Ryanair назвал это пиратством и намеренным похищением самолета.

И пока цивилизованный мир осуждает задержание Протасевича, сам Лукашенко говорит, что это является "суверенным правом" власти страны. Он называет Протасевича и его девушку "протестуны" и "экстремисты".