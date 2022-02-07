Студенты еще двух львовских университетов перешли на дистанционное обучение

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ректоры ЛНУ имени Франко и Львовской политехники решили по завершении каникул не возвращать студентов в аудиторию, а ввести дистанционное обучение.

Как стало известно 24 каналу, студенты львовских вузов будут учиться в онлайн-режиме не менее двух недель. Вернут ли потом вузы на очную или смешанную форму – будет зависеть от ситуации с COVID-19 в городе.

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Так, во Львовской политехнике отметили, что для всех студентов дистанционка вводится с 14 по 25 февраля 2022 года.

В то же время, ЛНУ имени Ивана Франко еще с начала года ввел смешанное обучение – лекции проходили онлайн, а практические офлайн. В октябре университет полностью перешел на дистанционное из-за карантина. Руководство решило так и закончить этот учебный год. После каникул обучение продолжили в дистанционном формате.

Добавим, что студенты Львовского медицинского университета с 24 января тоже учатся дистанционно. Такое решение связано с ростом в вузе количества больных коронавирусом.

К слову, Минобразования рекомендовало вузам ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года. В украинских школах онлайн-обучение также стало массовым из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.