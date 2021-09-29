Студенты на дистанционке более активны на лекциях, чем те, которые учатся в аудиториях, – ученые

Ученые из Копенгагенского университета провели исследование, в результате которого выяснили, что студенты, которые учатся онлайн, более активны на лекциях, чем те студенты, которые присутствуют на них физически.

Из-за пандемии COVID-19 много учебных заведений перешли в онлайн-формат. Преподаватели начали проводить лекции в Zoom и других ресурсах.

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Поэтому ученые Копенгагенского университета решили сравнить поведение студентов на удаленном обучении и тех, кто ходит на лекции физически.

Студенты на дистанционке более активны

Выяснилось, что более активными и вовлеченными в лекцию оказались те, кто слушают лекцию в онлайне. В частности, они ставили лекторам больше вопросов.

Объясняют исследователи это тем, что во время лекции студенты, обучающиеся дистанционно, не боятся осуждения из-за "глупых" вопросов.

Еще одно возможное объяснение того, почему онлайн-студенты были более активны в чатах, может заключаться в том, что они привыкли общаться друг с другом в письменной форме в социальных сетях,

– говорит автор исследования.

К слову, ученые провели опрос насчет учебы и среди школьников. В частности, учеников спросили, какую бы форму обучения они выбрали, если бы имели свободный выбор. Очное обучение выбрали более 65% украинских школьников, а дистанционное – только 11%. Детали – читайте здесь.