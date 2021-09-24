Студентов, живущих в одесских общежитиях, заставляют вакцинироваться против COVID-19

Студентов одесских вузов заставляют пройти вакцинацию от коронавируса, если хотят проживать в общежитиях. Кроме того, все вузы с 23 сентября перешедший на дистанционное обучение.

Студентов заставляют вакцинироваться

Председатель совета ректоров вузов Одесской области Сергей Степаненко рассказал, что они приняли решение в университете по вакцинации студентов, чтобы не допустить вспышки заболевания.

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"Что касается требований о проживании в общежитиях, в местах массового скопления студентов, то я знаю, что студенты все-таки должны постепенно вакцинироваться", – рассказал Сергей Степаненко.

Вузы перешли на дистанционку

По его словам, с 23 сентября высшие учебные заведения города перешли на дистанционное обучение, поскольку ни одно из них не выполнил норму о 80% привитых сотрудниках.

Мы работаем с применением дистанционных методов обучения уже полтора года. Мы были знакомы с нововведениями заранее, поэтому все проходит, скажем так, в штатном режиме,

– отметил Степаненко.

Студентов других вузов заставляют вакцинироваться

Студентов из Национального медицинского университета имени Богомольца в Киеве заставляют вакцинироваться. Если они этого не сделают, то в вузы не допустят их на занятия и даже угрожают отчислить. Детали – читайте в статье.

в Киеве заставляют вакцинироваться. Если они этого не сделают, то в вузы не допустят их на занятия и даже угрожают отчислить. Детали – читайте в статье. В Государственном университете коммуникаций в Киеве студенты также сообщили, что руководство вуза заставляет их вакцинироваться от коронавируса. Если они этого не сделают, то их угрожают выселить из общежитий.

К слову, еще в начале учебы во Львовском национальном университете им. Ивана Франко одна из групп биологического факультета перешла на дистанционное обучение. Это случилось из-за того, что один из студентов подхватил коронавирус.