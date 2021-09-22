Студентов киевского вуза заставляют вакцинироваться: в университете все отрицают
Источник:"Суспільне"
Студенты Государственного университета коммуникаций в Киеве сообщили, что руководство вуза заставляет их вакцинироваться от коронавируса. Если они этого не сделают, то там угрожают выселить их из общежитий.
Студентов заставляют вакцинироваться
Студенты говорят, что обязательная вакцинация – это такие "новые правила проживания в общежитии", о чем их предупредили преподаватели.
К теме Нет мест в общежитиях: в ЛНУ Франко ищут, где поселить 500 студентов
По их словам, руководители университета составляли списки на вакцинацию несмотря на то, что студенты не давали на это согласия.
Где-то неделю назад началась "суматоха" по поводу того, что невакцинированных будут выселять. Нам в чат группы сбрасывали, что жители общежития обязательно должны вакцинироваться, вне очереди,
– рассказал один из студентов.
Другие студенты подтвердили, что им пригрозили выселениями, если те не захотят получить прививку от COVID-19.
"Писали, что нас будут выселять, если мы не вакцинуемося. Это несправедливо, незаконно, так не должно быть. Других общежитий нет, а из этого я выселяться не хочу, поэтому мне пришлось вакцинироваться", – говорит еще один студент.
Студенты весьма негативно восприняли принудительную вакцинацию. Ведь некоторые должны сделать прививку, потому что боятся выселения. В то же время другие – не хотят. Договориться с руководством вуза не удалось. Студенты ходили в деканат, но там их не послушали.
В университете все отрицают
Проректор Государственного университета коммуникаций Анатолий Сало рассказал, что никого выселять не собираются, а видео снято не в их общежитии.
Нет у нас такого нет. Никто никому не угрожает. Все у нас хорошо. Люди самостоятельно идут, вот они сидят, никто никуда... (не выселяет – 24 канал),
– заявил он.
Однако студенты рассказывают, что предупреждения о выселении таки были. Такие сообщения присылали в чаты групп.
"Кто не желает вакцинироваться, должны подойти к заведующему общежитием для расторжения договора о проживании, средства будут возвращены. Администрация университета", – говорится в сообщении.
Предупреждение о вакцинации для студентов / Фото "Суспільне"
Требования к принудительной вакцинации – не законны
Генеральный директор директората профессионального предвысшего, высшего образования МОН Олег Шаров отмечает, что выселить студента из общежития из-за того, что у него нет прививки от COVID-19, незаконно.
Выселить никто никого не может в рамках действующей нормативной базы... Если будет жалоба на такое сообщение, будем ее разбирать, будем на это серьезно реагировать и принимать меры,
– рассказал Шаров.
Вместе с тем юрист Тарас Захаров добавляет, что свои права студенты могут защитить в суде. По его словам, если не будет прямого запрета на то, что нельзя жить в общежитии невакцинированным, тогда студенты выиграют этот суд.
К слову, ранее Львовская комиссия ТЭБ и ЧС разработала для вузов новые рекомендации. В частности, рекомендовали ректорам университетов поселять в общежития только вакцинированных студентов.