Студентов заставляют вакцинироваться

Студенты говорят, что обязательная вакцинация – это такие "новые правила проживания в общежитии", о чем их предупредили преподаватели.

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По их словам, руководители университета составляли списки на вакцинацию несмотря на то, что студенты не давали на это согласия.

Где-то неделю назад началась "суматоха" по поводу того, что невакцинированных будут выселять. Нам в чат группы сбрасывали, что жители общежития обязательно должны вакцинироваться, вне очереди,

– рассказал один из студентов.

Другие студенты подтвердили, что им пригрозили выселениями, если те не захотят получить прививку от COVID-19.

"Писали, что нас будут выселять, если мы не вакцинуемося. Это несправедливо, незаконно, так не должно быть. Других общежитий нет, а из этого я выселяться не хочу, поэтому мне пришлось вакцинироваться", – говорит еще один студент.

Студенты весьма негативно восприняли принудительную вакцинацию. Ведь некоторые должны сделать прививку, потому что боятся выселения. В то же время другие – не хотят. Договориться с руководством вуза не удалось. Студенты ходили в деканат, но там их не послушали.

В университете все отрицают

Проректор Государственного университета коммуникаций Анатолий Сало рассказал, что никого выселять не собираются, а видео снято не в их общежитии.

Нет у нас такого нет. Никто никому не угрожает. Все у нас хорошо. Люди самостоятельно идут, вот они сидят, никто никуда... (не выселяет – 24 канал),

– заявил он.

Однако студенты рассказывают, что предупреждения о выселении таки были. Такие сообщения присылали в чаты групп.

"Кто не желает вакцинироваться, должны подойти к заведующему общежитием для расторжения договора о проживании, средства будут возвращены. Администрация университета", – говорится в сообщении.



Предупреждение о вакцинации для студентов / Фото "Суспільне"

Требования к принудительной вакцинации – не законны

Генеральный директор директората профессионального предвысшего, высшего образования МОН Олег Шаров отмечает, что выселить студента из общежития из-за того, что у него нет прививки от COVID-19, незаконно.

Выселить никто никого не может в рамках действующей нормативной базы... Если будет жалоба на такое сообщение, будем ее разбирать, будем на это серьезно реагировать и принимать меры,

– рассказал Шаров.

Вместе с тем юрист Тарас Захаров добавляет, что свои права студенты могут защитить в суде. По его словам, если не будет прямого запрета на то, что нельзя жить в общежитии невакцинированным, тогда студенты выиграют этот суд.

К слову, ранее Львовская комиссия ТЭБ и ЧС разработала для вузов новые рекомендации. В частности, рекомендовали ректорам университетов поселять в общежития только вакцинированных студентов.