Стало известно, что голосовать заставляют студентов Донецкого национального университета и Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

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Их просят для участия проголосовать в выборах в Госдуму РФ дистанционно, а скриншоты с регистрацией на голосование заставляют сбрасывать старостам групп.

В этих вузах представители деканата заставляют всех голосовать. В то же время имена всех студентов, которые отказываются ехать голосовать, старосты должны сообщить ректору.

Если вам говорят, что надо, то значит это надо сделать. Мне не приятно получать звонки в 10 вечера, что у нас студенты какие-то странные и не такие. Надо проголосовать, там не спрашивают о вашем согласии. Это я пишу от имени Зайченко (ректора вуза),

– речь идет в студенческих группах.

Если кто-то не сможет – то он должен идти в деканат и написать объяснительную записку. Там отмечают, что "как-то не хочется", – это не причина.

"Это не только в нашем вузе проводят. Это делают не первый год, теперь до нас дошла очередь", – добавляют старосты.



Скриншот, как студентов заставляют голосовать на выборах в Госдуму РФ

Кроме того, по информации 24 канала из собственных источников, студенты Донецкого национального технического университета также в ожидании того, что их начнут заставлять голосовать на выборах.

Потому что еще с весны в вузе собирали информацию о студентах, которые имеют российский паспорт и страховой номер индивидуального лицевого счета. Кроме того, по всему оккупированному Донецку висит агитация относительно выборов в Госдуму РФ.

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