Стало известно, что голосовать заставляют студентов Донецкого национального университета и Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.
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Их просят для участия проголосовать в выборах в Госдуму РФ дистанционно, а скриншоты с регистрацией на голосование заставляют сбрасывать старостам групп.
В этих вузах представители деканата заставляют всех голосовать. В то же время имена всех студентов, которые отказываются ехать голосовать, старосты должны сообщить ректору.
Если вам говорят, что надо, то значит это надо сделать. Мне не приятно получать звонки в 10 вечера, что у нас студенты какие-то странные и не такие. Надо проголосовать, там не спрашивают о вашем согласии. Это я пишу от имени Зайченко (ректора вуза),
– речь идет в студенческих группах.
Если кто-то не сможет – то он должен идти в деканат и написать объяснительную записку. Там отмечают, что "как-то не хочется", – это не причина.
"Это не только в нашем вузе проводят. Это делают не первый год, теперь до нас дошла очередь", – добавляют старосты.
Скриншот, как студентов заставляют голосовать на выборах в Госдуму РФ
Кроме того, по информации 24 канала из собственных источников, студенты Донецкого национального технического университета также в ожидании того, что их начнут заставлять голосовать на выборах.
Потому что еще с весны в вузе собирали информацию о студентах, которые имеют российский паспорт и страховой номер индивидуального лицевого счета. Кроме того, по всему оккупированному Донецку висит агитация относительно выборов в Госдуму РФ.
Выборы в ОРДЛО: главное
- Выборы в Госдуму России состоятся 19 сентября 2021 года. Перед тем Кремль активно выдавал российские паспорта на временно оккупированных территориях.
- В то же время Украина выражает решительный протест из-за разбрасывания Россией паспортами. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович убежден, что российские выборы на Донбассе являются причиной, чтобы усилить санкции против Москвы.
- Жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в Госдуму России. Тем, кто отказывается от волеизъявления, угрожают штрафами и увольнениями.