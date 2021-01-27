Студентка просит отчислить ее из университета Драгоманова из-за преподавательницы Бильченко
Студентка первого курса магистратуры Национального педуниверситета имени Михаила Драгоманова Мария Прошковская попросила ее отчислить из вуза за антиукраинские месседжи ее преподавательницы – профессора Евгении Бильченко, которая недавно попала в скандал.
Источник: Мария Прошковская в фейсбуке
Свою позицию студентка выложила на личной странице в фейсбуке. Она учится на факультете философии и обществоведения (специальность культурология).
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Почему студентка просит отчислить ее? Она отметила, что так решила ответить на отсутствие реакции вуза на заявления своей преподавательницы против украинского языка.
Я просто не могу учиться дальше у Евгении Бильченко и в университете, который порочит все принципы государственного высшего образования и на седьмом году войны закрывает глаза на подобные резонансные вещи. Слава Украине!
– написала она.
Ее заявление о просьбе отчисления уже зарегистрировали в канцелярии ректората 26 января 2021 года.
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