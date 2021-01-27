Студентка первого курса магистратуры Национального педуниверситета имени Михаила Драгоманова Мария Прошковская попросила ее отчислить из вуза за антиукраинские месседжи ее преподавательницы – профессора Евгении Бильченко, которая недавно попала в скандал.

Источник: Мария Прошковская в фейсбуке

Свою позицию студентка выложила на личной странице в фейсбуке. Она учится на факультете философии и обществоведения (специальность культурология).

Интересно Тема языка должна обсуждаться, – МОН о ситуации с преподавательницей Бильченко

Почему студентка просит отчислить ее? Она отметила, что так решила ответить на отсутствие реакции вуза на заявления своей преподавательницы против украинского языка.

Я просто не могу учиться дальше у Евгении Бильченко и в университете, который порочит все принципы государственного высшего образования и на седьмом году войны закрывает глаза на подобные резонансные вещи. Слава Украине!

– написала она.

Ее заявление о просьбе отчисления уже зарегистрировали в канцелярии ректората 26 января 2021 года.