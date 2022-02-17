Анастасия Сухорукова в 2017 году поступила на специальность "Психология" философского факультета ЛНУ на бюджет и получала социальную стипендию как переселенка.

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Почему студентку отчислили

В 2018 году на втором курсе она выиграла грант на 5-месячное обучение в театральной школе Musik og Teaterhøjskolen в Дании. Девушка сразу обратилась к декану, чтобы получить академический отпуск на год.

Как указано в материалах дела, мать Анастасии Сухоруковой в течение трех месяцев обращалась к ректору университета, деканe факультета и проректорe с просьбой предоставить или отпуск ее дочери, или же позволить ей учиться по индивидуальному графику в течение одного семестра.

Несмотря на это ученый совет философского факультета отказал в предоставлении Анастасии Сухоруковой академотпуска или индивидуального графика обучения. Свое решение совет мотивировал тем, что грант датской школы Musik og Teaterhøjskolen не соответствует специальности "Психология".

В результате в октябре 2018 года Анастасию Сухорукову отчислили из университета за то, что она не посещала пары в течение сентября (на тот момент девушка уже училась в Дании). Основанием для отчисления стало представление декана и соответствующее решение студенческого совета факультета.

Девушка подала в суд и выиграла дело

Однако Анастасия Сухорукова подала иск в суд и обжаловала приказ ректора об отчислении. По ее мнению, университет не предоставил доказательств и объяснений, каким образом студенческий совет установил факт невыполнения им учебного плана.

Сначала суд отклонил иск Анастасии Сухоруковой, однако впоследствии она подала апелляцию. На заседании в феврале 2022 года это дело рассмотрела коллегия судей, и там отменили решение суда первой инстанции.

По мнению суда, в университете нарушили процедуру отчисления студентки, потому что не получили согласия от Студенческого правительства на такое решение. Кроме того, приказ ректора об отчислении Анастасии Сухоруковой был выдан в момент, когда был действующий другой приказ – о переводе студентки на второй курс обучения.

Так, апелляционный суд признал незаконным отчисление студентки Анастасии Сухоруковой из университета и возобновил ее на втором курсе специальности "Психология".

К слову, Национальный авиационный университет отчислил председателя студсовета Владимира Падерина. В администрации говорят, что он должен быть "примером" для других студентов. Однако сам бывший студент уверен, что это из-за конфликта с ректором. Детали – читайте по ссылке.