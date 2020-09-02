Общежития довольно часто становятся эпицентрами заражения коронавирусом, поскольку их жители довольно тесно контактируют между собой. Поэтому студентам следует обезопасить себя от возможного инфицирования, соблюдая необходимые правила.

Министерство здравоохранения опубликовало несколько эпидемиологических правил, которые с нового учебного года должны соблюдать студенты в общежитиях, другие жители или посетители, передает 24 канал.

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Как студентам обезопасить себя от COVID-19 в общежитиях

находиться в защитной маске вне комнаты;

вне комнаты; пользоваться спиртосодержащими антисептиками на входе;

на входе; воздерживаться от контакта с другими лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний;

при обнаружении у себя симптомов респираторных заболеваний сразу самоизолироваться.

Отметим, что посетителям на входе в общежитие ответственный человек должен измерять температуру.

Рекомендации для безопасности студентов во время пандемии в общежитиях / Инфографика Минздрава

Кроме того, есть определенные требования, которые должны обеспечить сами общежития, чтобы избежать распространения заболевания.

Администрация общежития должна:

обеспечить работников общежития средствами индивидуальной защиты;

контролировать использование жителями и посетителями защитных масок вне комнат;

обеспечить входы антисептиками, а санузлы – мылом и бумажными полотенцами;

регулярно осуществлять влажную уборку, и каждые 3 – 4 часа дезинфицировать поверхности;

на входе в помещение разместить информационные материалы о профилактике коронавируса COVID-19;

для тех, кто находится на самоизоляции – обеспечить медицинское наблюдение, доставку предметов первой необходимости.

Правила проживания и посещения общежитий / Инфографика Минздрава

К слову, в этом году в условиях адаптивного карантина Кабмин разрешил университетам самостоятельно выбирать формат обучения для студентов. В частности, образование могу проводиться очно, дистанционно или в смешанной форме. Также рекомендуют начать занятия в университетах для различных курсов в разные даты.