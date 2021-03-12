Бывший министр образования и науки Лилия Гриневич считает, что Украина должна изменить подход к высшему образованию. Ведь студентам скучно учиться в отечественных вузах, поэтому они выбирают зарубежные университеты.

В частности, Лилия Гриневич считает, что университетскому образованию нужны качественные магистерские программы, междисциплинарные курсы и курсы, направленные на новые профессии на рынке труда.

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Кроме того, по ее словам, следует расширять последипломные программы.

По мнению Гриневич, также нужны гибкие формы обучения, когда часть занятий проводится очно, а часть – дистанционно. Потому что если университеты не будут развивать эти новые подходы, то они потеряют абитуриентов.

Ведь сегодня существует множество онлайн-платформ, поэтому студенты, которые знают иностранные языки, получив доступ к ним, отказываются от академических сообществ, которые работают скучно и далеки от рынка труда,

– говорит Гриневич.

По словам экс-министра образования, можно поехать в зарубежные вузы и сравнить их с украинскими.

"Но с другой стороны, если вы ориентируетесь исключительно на онлайн-обучение, то вы теряете огромную ценность по созданию академических сообществ, которые должны предлагать какие-то решения для общества, влиять на жизнь общества", – добавила Лилия Гриневич.

К слову, Министерство образования и науки планирует запустить в 2021 году электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов.

Этот показатель необходим, в частности, для совершенствования формулы распределения финансирования университетов. Больше об этом – читайте по ссылке.