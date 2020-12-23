Студентам планируют платить премии, – Шкарлет
Минобразования совместно с Минфином разрабатывают новые возможности стипендиального обеспечения. В частности, у стипендиатов планируют расширить, а студентам хотят выплачивать еще и премии.
О наработке Министерством образования и науки совместно с Министерством финансов новых возможностей стипендиального обеспечения сообщил Сергей Шкарлет, пишет пресс-служба Минобразования.
Читайте также Участники конкурса Шевченко получат стипендии президента: имена победителей и сумма
Недавно Министерство предложило изменения по расширению возможностей стипендиального обеспечения, в частности премирования студентов, увеличение круга стипендиатов,
– отметил Шкарлет.
По его словам, оба ведомства обработают этот вопрос, а в ближайшем будущем изменения заработают. Шкарлет добавил, что "студенчество должно быть довольным".
Что известно о назначении Шкарлета министром
- На должность министра образования Верховная Рада назначила его 17 декабря.
- После этого студенты некоторых вузов Украины устроили акции протеста, требуя отставки Шкарлета.
Поделиться новостью