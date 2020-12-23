Минобразования совместно с Минфином разрабатывают новые возможности стипендиального обеспечения. В частности, у стипендиатов планируют расширить, а студентам хотят выплачивать еще и премии.

О наработке Министерством образования и науки совместно с Министерством финансов новых возможностей стипендиального обеспечения сообщил Сергей Шкарлет, пишет пресс-служба Минобразования.

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Недавно Министерство предложило изменения по расширению возможностей стипендиального обеспечения, в частности премирования студентов, увеличение круга стипендиатов,

– отметил Шкарлет.

По его словам, оба ведомства обработают этот вопрос, а в ближайшем будущем изменения заработают. Шкарлет добавил, что "студенчество должно быть довольным".

Справка. В Государственном бюджете на 2021 год заложили 3,94 миллиарда гривен для выплаты академических стипендий.

Что известно о назначении Шкарлета министром