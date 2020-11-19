Студентам, обучающимся на медицинских специальностях, планируют снизить пороговые баллы для прохождения экзамена "Крок-1", который составляется после третьего курса.

Соответствующий приказ ждет публикации в "Официальном вестнике", его обнародуют 27 ноября. Об этом сообщила народный депутат Юлия Гришина в фейсбук.

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По ее словам, сейчас сертификаты выдают тем, кто сдал экзамен на 60,5, но с новым приказом его будут выдавать и тем, кто сдал экзамен на 55,5-60,4.

Почему так? Гришина добавила, что 2020 год был тяжелым и необходимо реагировать на эти вызовы.

Что известно об экзаменах для студентов-медиков?

Экзамен "Крок-1" студенты сдают в конце третьего курса обучения. Он проверяет уровень знаний медиков из таких дисциплин – анатомии, физиологии, гистологии, фармакологии, патологической анатомии, физиологии и других.



студенты сдают в конце третьего курса обучения. Он проверяет уровень знаний медиков из таких дисциплин – анатомии, физиологии, гистологии, фармакологии, патологической анатомии, физиологии и других. Экзамен "Крок-2" студенты сдают в конце шестого курса. Он проверяет знания по клиническим дисциплинам, в которых будущие врачи стараются подобрать наиболее корректный метод диагностики или лечения патологии, указанной в условии.



студенты сдают в конце шестого курса. Он проверяет знания по клиническим дисциплинам, в которых будущие врачи стараются подобрать наиболее корректный метод диагностики или лечения патологии, указанной в условии. Экзамен "Крок-3" сдается во время обучения в интернатуре. Это экзамен, который базируется на образовательно-профессиональной программе подготовки специалиста по определенной врачебной специальности.

К слову, в МОН обнародовали новые правила вступления на 2021 год. Так, для поступления на медицинские специальности абитуриентам необходимо будет сдавать ВНО по трем учебным предметам: украинский язык и литература, математика, один предмет на выбор: биология, физика или химия.