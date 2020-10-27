Временный глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что студентам, которые выедут из общежитий из-за перехода вузов на дистанционное обучение, вернут уплаченные средства за проживание.

Или же эти средства могут учесть в предстоящие платежи за проживание. Об этом рассказал Шкарлет в эфире одного из телеканалов, передает 24 канал.

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По его словам, МОН рекомендовал ректорам вузов вернуть деньги тем студентам, которые выехали из общежитий с обязательным сохранением места поселения. Для этого студент должен написать заявление. В таком случае ему вернут средства или зачислят их на следующий период проживания.

В частности, должны вернуть средства за непрожитое в общежитии время. Ведь в Минобразования рекомендовали школам пойти на дистанционное обучение на месяц с 15 октября.

К слову, рекомендация МОН о переходе вузов на дистанционное обучение и выселения студентов из общежития на это время не касается сирот, студентов из регионов с красным уровнем эпидемической опасности, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также студентов, которые совмещают учебу с работой.

Отметим, что в Киевской области почти 4 тысячи студентов выехали из общежитий, однако еще 336 студентов остались там жить с соблюдением противоэпидемических условий.