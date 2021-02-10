В Министерстве образования и науки предоставили четкие рекомендации по регистрации на ГИА в форме ВНО. Как зарегистрироваться на итоговую аттестацию студентам колледжей и профтехов – читайте в материале.

В Минобразования отметили, что если ученик профтеха, студент колледжа или техникума завершает обучение в учебном заведении, то он должен сдавать ГИА в форме ВНО.

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Однако, если ученик или студент не планирует в 2021 году поступать в вуз, то при регистрации он должен отметить это в соответствующих полях.

Кроме того, во время регистрации на ГИА по математике или иностранному языку, нужно выбрать уровень изучения предмета (стандарт или профильный), поскольку от этого будет зависеть сложность задач на тестировании.

В общем, ГИА для тех, кто получает полное среднее образование, в 2021 году состоит из 4 предметов:

украинского языка (обязательный предмет);

математики (обязательный предмет);

истории Украины или иностранного языка (на выбор);

истории Украины, иностранного языка, биологии, географии, физики, химии (на выбор).



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Добавим, что в Министерстве образования и науки объяснили алгоритм действий участника ГИА в форме ВНО на конкретных примерах.

Как студентам колледжей и техникумов зарегистрироваться на ГИА в форме ВНО

Пример №1

Ученик учится на квалифицированного рабочего или профессионального младшего бакалавра на промежуточном курсе (например, на втором). Для дальнейшего получения диплома по профессии он должен иметь полное общее среднее образование. Для этого он регистрируется на ГИА в форме ВНО.

Но во время заполнения полей регистрационного бланка ученик должен выбрать, на каком уровне изучал математику или иностранный язык (профильный или стандарт). Также отметить, нужно ли высчитывать результат по 200-балльной шкале ВНО. И если он еще продолжает учиться в профтехе или колледже и не поступает в этом году в вуз, ему нужно проставить галочку возле поля "не получать".

Пример №2

Ученик учится на квалифицированного рабочего или профессионального младшего бакалавра и планирует в этом же году поступать в вуз.

Во время регистрации на ГИА в форме ВНО ученик выбирает, на каком уровне изучал математику или иностранный язык (профильный или стандарт) и ставит галочку возле поля "Получить (Поступление в вуз)" в колонке "Результаты по шкале 100-200 баллов".

Добавим, что узнать, на каком уровне изучается предмет – стандартном или профильном – участник ГИА может у преподавателя или администрации заведения, где учится.

Как зарегистрироваться на ВНО в 2021 году

Создайте и заполните регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться". Заполнение карточки состоит из 4 важных шагов.

Шаг 1. Общие сведения, где необходимо выбрать категорию лица. Если ребенок заканчивает школу в 2021, то это "выпускник учреждения общего среднего образования 2021 года".

Шаг 2. Заполнение регистрационных данных, где прописать ФИО, серию, номер паспорта, учебное заведение, домашний адрес, индекс и контактный телефон. Проверьте несколько раз правильность внесенных данных.

Шаг 3. Выбор предметов. Из 13 предложенных дисциплин необходимо выбрать максимум 5. Возле выбранных предметов необходимо указать: язык заданий ВНО; для предметов, которые являются обязательными для сдачи ГИА, галочкой отметьте "Зачислить как оценку за ГИА"; если предмет нужен для поступления, отметить "Получить результат по шкале 100-200 для поступления в вуз".

Шаг 4. Формирование карточки, которую необходимо несколько раз проверить, сохранить и распечатать. Каждой регистрационной карточке присваивается номер, который указан в Контрольно-информационном письме (это необходимо сохранять).

Какие документы нужны для регистрации ВНО:

Оформленная регистрационная карточка; Заверенная копия паспорта гражданина Украины (на них должна быть отметка Согласно оригиналу (без кавычек), подпись, инициалы, фамилия и дата заверения копии); Две одинаковые фотографии для документов размером 3х4 см с изображением, которое соответствует достигнутому возрасту (фотографии должны быть изготовлены на белой или цветной фотобумаге);

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