Об этом сообщила в соцсетях городская поликлиника. При себе студенты должны иметь паспорт.

Религия, страх и принуждение: почему учителя отказываются делать вакцинацию против COVID-19

"Черновицкая городская поликлиника №1 приглашает на прививку в "Юность Буковины". Каждый студент гарантированно получит подарочек! Ждем вас с 13.00", – сообщили в поликлинике.

Мэр города Роман Кличук написал в фейсбуке, что более 40% вакцинированных в области – это именно черновчане. И этот процент уверенно растет – каждый день в городе вакцинируют до двух тысяч человек.

"В настоящее время Черновцы – в числе лидеров по темпам вакцинации по сравнению с нашими соседями", – добавил он.

Темпы вакцинации в Украине! За 16 ноября в Украине против коронавируса вакцинировали более 294 тысяч человек. Из них 114 тысяч получили первую дозу прививки, остальные 180 тысяч – вторую. В целом с начала вакцинальной кампании против коронавируса привили более 12 миллионов человек, из них получили две дозы – 9 миллионов украинцев.

Коронавирус в Черновцах

За прошедшие сутки, 16 ноября, в Черновицкой области зафиксировали еще 199 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии на Буковине обнаружили более 113 тысяч случаев коронавируса, из них 2 694 умерли.

На сегодняшний день Черновицкая область принадлежит к оранжевой зоне карантина. Заместитель городского главы сообщил, что если количество госпитализаций будет падать – Буковина сможет перейти в желтую зону уже на этой неделе.

К слову, в Черновицкой области с понедельника, 15 ноября, возобновили очную учебу в школах. Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заверил, что за время дистанционки усиленные карантинные ограничения в области помогли "сбить" стремительный рост случаев коронавируса.

Текст публикации городской поликлиники №1:

Акция-вакцинация. Черновицкая городская поликлиника №1 поздравляет молодежь с Международным днем ​​студента и приглашает на прививку в "Юность Буковины"!

Каждый студент гарантированно получит подарочек! При себе иметь паспорт. Ждем вас с 13:00! Улица Героев Майдана, 5. Вакцинируйся и празднуй.