Студента КПИ, установившего камеру в женской душевой, не накажут: суд закрыл дело

Студента Киевского политехнического института, установившего скрытую камеру в женском душевом общежитии, освободили от уголовной ответственности.

Адвокат студента предложил закрыть дело из-за "деятельного раскаяния" обвиняемого. И Соломенский районный суд Киева поддержал такое решение.

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По словам адвоката, двое потерпевших по этому делу попросили закрыть уголовное производство, поскольку не имеют претензий и получили возмещение.

Защитник также отметил, что молодой человек совершил уголовное правонарушение впервые, искренне раскаивается и признает вину.

Суд поддержал позицию адвоката и освободил студента от уголовной ответственности, а производство против него – закрыл.

Что с вещественными доказательствами в уголовном производстве? Миникамеру SQ11 1080Р конфисковали в доход государства как орудие совершения уголовного правонарушения, а micro SD должны быть уничтожены.

Что известно об инциденте с камерой в душевой

В конце октября 2021 года студентки КПИ обнаружили в женском душевом общежитии №7 скрытую камеру. Благодаря записанному на ней видео удалось распознать лицо студента, который эту камеру установил.



Студент установил камеру в женском душе / Фото КПИ

Дело получило огласку – студентки обратились к руководству вуза и в полицию. Поэтому из-за скандала студента выселили из общежития.

Полиция начала расследование и открыла уголовное производство по статье №182 – нарушение неприкосновенности личной жизни. 18-летнему студенту грозило до 3 лет ограничения свободы.

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