Когда парень решил заниматься криптовалютой

Еще будучи школьником, в 2012 году Джон Пол Барик из Техаса купил около 20 биткоинов на 1400 долларов и параллельно с учебой торговал криптовалютой.

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Джон признается, что тогда он и подумать не мог, что это занятие сделает его миллионером.

Меня привлек тот факт, что для покупки монет не надо достигать определенного возраста. Но я не ожидал, что это будет так популярно,

– говорит он.

Впоследствии парень решил заниматься майнингом.

Справка! Криптовалюта – это некая запись о цифровом коде, который хранится в интернете. Чтобы понять, как эта запись может появиться, нужно познакомиться с таким понятием, как "майнинг" или добыча криптовалюты.



Пояснения о майнинге на примере завода. Для создания любого товара требуется определенное сырье, которым обеспечивают предприятие поставщики. Материалы, которые поставляют на производство, отправляются в большой перерабатывающий станок, в котором создается конечный продукт. Примерно аналогичный процесс происходит и при "майнинге" криптовалюты, с той лишь разницей, что весь процесс происходит в виде передачи информации.

Как криптовалюта сделала студента миллионером

Первую свою майнинговую установку Джон собрал в подвале родительского дома в 2017 году. Он утверждает, что родители поддерживали его начинания.

Впервые идея создать собственную майнинговую ферму возникла, когда в 2013 году мой учитель по английскому задал классу разработать бизнес-план. Я это сделал и начал покупать на eBay видеокарты, чтобы запускать майнеры в ящике из-под молока у себя дома,

– вспоминает Джон Пол Барик.

Вскоре американец расширил бизнес – нанял нескольких друзей, вместе с которыми создавал в подвале майнинговые установки и продавал их через интернет. Так были заработаны первые 2 миллиона долларов.

Это позволило Джону съехать из родительского дома и расширить бизнес. На фоне резкого скачка курса биткоина предприниматель бросил учебу в Университете Северной Каролины и арендовал склад, где построил майнинговую ферму.

"Колледж – огромный долг для всех, кроме студентов инженерных и научных направлений. Тебе не нужна ученая степень, чтобы преуспеть. Надо просто несколько лет упорно работать", – считает криптомиллионер.

Сейчас Джон продолжает заниматься майнингом. Его криптоферма насчитывает 23 работников, обслуживающих около 1300 компьютеров, а ежедневный доход предприятия составляет 40 тысяч долларов.

Кроме того, он вкладывает значительную долю денег в расширение бизнеса. В 2022 году бизнесмен планирует открыть еще один офис в штате Оклахома.

Джей Пи, как его называют друзья, прославился даже в тиктоке. Там он регулярно делится с подписчиками своими идеями и шутками относительно бизнеса. Некоторые ролики Джона набирают десятки миллионов просмотров.

Обратите внимание! Майнинг – это очень энергозатратное занятие. По данным Университета Кембриджа, для добычи криптовалюты в среднем тратится около 121 тераватт электроэнергии в год, что сопоставимо с потребностями целых стран. К тому же, криптовалюты являются очень волатильным активом. Поэтому все инвестиции в этот сектор необходимо делать максимально осторожно и сугубо на свой страх и риск.

К слову, английский школьник Барнаби Суинберн по уровню интеллекта опередил Альберта Эйнштейна. Его IQ был на уровне 162 баллов (а уровень Эйнштейна считается – 160 баллов). Сейчас парень увлекается рынком криптовалют и вкладывает в это сбережения.