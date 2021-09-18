Новое министерство образования Афганистана сообщило, что школьники и учителя мужского пола должны вернуться к учебе в средней школе уже с 18 сентября.

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Однако в заявлении талибов нет информации о возобновлении занятий для учениц и преподавательниц.

В то же время официальный представитель "Талибана" Забихулла Моджахед отметил, что открыть школы для представительниц женского пола якобы "планируют уже в скором времени". Он также заверил, что чиновники работают над соответствующей "процедурой".

Реакция школьниц решение талибов

Одна из афганских учениц сказала журналистам, что чувствует себя опустошенной, а перспективы в образовании "выглядят очень мрачно". Она считает такие шаги последним признаком того, что Афганистан возвращается к строгому правлению 1990-х годов.

Еще одна школьница – 16-летняя девушка из Кабула – отметила, что это был "печальный день".

Я хотела стать врачом! И эта мечта разрушена. Не думаю, что они позволят нам вернуться в школу. Они не хотят, чтобы женщины получали образование,

– подчеркнула она.

Напомним, талибы закрыли Министерство по делам женщин и заменили его департаментом, который ранее придерживался строгих религиозных доктрин.

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