Новое министерство образования Афганистана сообщило, что школьники и учителя мужского пола должны вернуться к учебе в средней школе уже с 18 сентября.
Читайте также Министерство по делам женщин в Афганистане заменят ведомством по пропаганде избежания пороков
В Афганистане позволили учиться в школах только мальчикам
Однако в заявлении талибов нет информации о возобновлении занятий для учениц и преподавательниц.
В то же время официальный представитель "Талибана" Забихулла Моджахед отметил, что открыть школы для представительниц женского пола якобы "планируют уже в скором времени". Он также заверил, что чиновники работают над соответствующей "процедурой".
Реакция школьниц решение талибов
Одна из афганских учениц сказала журналистам, что чувствует себя опустошенной, а перспективы в образовании "выглядят очень мрачно". Она считает такие шаги последним признаком того, что Афганистан возвращается к строгому правлению 1990-х годов.
Еще одна школьница – 16-летняя девушка из Кабула – отметила, что это был "печальный день".
Я хотела стать врачом! И эта мечта разрушена. Не думаю, что они позволят нам вернуться в школу. Они не хотят, чтобы женщины получали образование,
– подчеркнула она.
Напомним, талибы закрыли Министерство по делам женщин и заменили его департаментом, который ранее придерживался строгих религиозных доктрин.
Очередной регресс в образовании в Афганистане
- Запрет посещать среднюю школу девочкам будет означать, что они не смогут продолжить образование, что приведет к нивелированию прогресса прошлых 20 лет.
- После отстранения талибов от власти в 2001 году в стране удалось значительно повысить уровень грамотности, особенно среди женщин.
- В частности, количество девочек в начальных школах увеличилось с нуля до 2,5 миллионов, а уровень грамотности среди женщин почти удвоился, достигнув 30%.