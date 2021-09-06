Злоумышленницу удалось оперативно задержать, установить личность и допросить. Сотрудники местной полиции также открыли уголовное производство.
Что этому предшествовало В Полтаве девушка возле школы стреляла из арбалета и ранила двух учителей
Правоохранители квалифицировали действия 19-летней девушки как покушение на убийство.
Кроме этого, отмечается, что сейчас продолжается расследование инцидента.
Говорят, она (девушка, стреляла из арбалета – 24 канал) целенаправленно хотела застрелить конкретного учителя,
– написали в соцсети.
К слову, злоумышленница училась в этом учебном заведении до 4 класса.
В Полтаве девушка открыла стрельбу из арбалета в школе / Коллаж 24 канала