Злоумышленницу удалось оперативно задержать, установить личность и допросить. Сотрудники местной полиции также открыли уголовное производство.

Что этому предшествовало В Полтаве девушка возле школы стреляла из арбалета и ранила двух учителей

Правоохранители квалифицировали действия 19-летней девушки как покушение на убийство.

Кроме этого, отмечается, что сейчас продолжается расследование инцидента.

Говорят, она (девушка, стреляла из арбалета – 24 канал) целенаправленно хотела застрелить конкретного учителя,

– написали в соцсети.

К слову, злоумышленница училась в этом учебном заведении до 4 класса.

Обратите внимание! Во время стрельбы из арбалета девушка ранила учительницу и заведующую школы. Одной из педагогов стрела насквозь пробила руку.



В Полтаве девушка открыла стрельбу из арбалета в школе / Коллаж 24 канала