Картошка, бутерброды и два бублика: самые странные подарки, которые дарили учителям на праздник
Ежегодно к Международному дню учителя, который проходит 4 октября, педагоги получают от учеников множество подарков. И если некоторые из них дарят радость и положительные эмоции, то другие могут удивить своей оригинальностью. Какие самые интересные, самые странные и искренние подарки к профессиональному празднику получали учителя – читайте в материале.
Учителя рассказали изданию "ВсеОсвіта", что в некоторых школах запрещена практика подарков, а иногда ученики дарят волшебные открытки, сделанные своими руками с любовью.
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Какие самые странные подарки получали учителя на праздник
- Не совсем... мед
Учитель украинского языка и литературы Александр Черкас вспоминает, что ему ученики когда-то подарили бутылку "Мед Черкасщины". Ведь это прекрасно подходило к его фамилии. "Я подумал, что это мед. Налил себе утром к чаю, но это оказалась настойка", – добавляет он.
Также Александр помнит и о бутербродахх, которые ученица ежедневно приносила ему в школу. Как оказалось, мама девочки решила ежедневно подкармливать учителя.
- Портрет учителя в военной форме
А учитель начальных классов Андрей Олейник однажды получил ценный и интересный подарок от учеников – свой портрет в солдатской форме, где он изображен как воин.
Среди других подарков Андрей Олейник также вспоминает икону Божией матери, копилку и 100 пакетиков чая.
- 2 бублика с подтекстом
Зато учительница начальных классов Анна Цисаренко рассказала, что как-то девочка 3 класса подарила ей два бублика со словами: "Два для того, чтобы у вас всегда была пара". Однако Анна в шутку добавляет, что к концу дня кто-то из детей те бублики понадкусывал.
- Мешок картошки
Учительница начальных классов Татьяна Ухина признается, что когда она работала в 90-е, то тоже у нее была забавная история о подарках. В те времена она получила до слез спасительный сюрприз – мешок картошки и пятилитровую бутылку подсолнечного масла. "Да, я молодая учительница 90-х годов без дачи, без села, без хозяйства. В тот миг я почувствовала защиту и заботу, и нам было что есть", – добавляет она.
Учительница также вспоминает забавные настенные китайские часы с автомелодией, которая звучала каждые пятнадцать минут и выключалась лишь тогда, когда из часов вынимали батарейку.
- Кукла по образу
Учитель Александр Жук говорит, что не вспоминает странных или забавных подарков, но помнит один самый необычный. Для него дети сшили куклу, используя материалы его любимых цветов. Но в куклу "вложили" не только цвета, но и образ своего учителя, следуя его стилю.
- План многоэтажного частного дома
Учитель начальных классов Владимир Алексеев говорит, что подарков за время своей работы получал много. В частности, были картины, нарисованные детьми, различные открытки, книги, конфеты и много цветов.
Но самым интересным подарком для него был чертеж его будущего собственного дома. "Ученик подробно, на нескольких страницах начертил проект дома со всеми деталями: фасад, комнаты, коридоры, несколько этажей и тому подобное. Он также указал все необходимые размеры. Когда дарил, то пожелал, чтобы учитель построил для себя именно такой дом", – рассказывает Владимир.
- Голливудская звезда в стихах
А заместитель директора специализированной школы Дарья Демчук-Маригина отмечает, что когда-то ее ученики писали сенкан (стихотворение, состоящее из пяти строк, – 24 канал) о ней. В нем учительницу сравнивали с Джамалой и Анджелиной Джоли. Заместитель директора добавляет, что моменты детской искренности заставляют ее забыть о грустных моментах педагогической деятельности.
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