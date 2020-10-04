Ежегодно к Международному дню учителя, который проходит 4 октября, педагоги получают от учеников множество подарков. И если некоторые из них дарят радость и положительные эмоции, то другие могут удивить своей оригинальностью. Какие самые интересные, самые странные и искренние подарки к профессиональному празднику получали учителя – читайте в материале.

Учителя рассказали изданию "ВсеОсвіта", что в некоторых школах запрещена практика подарков, а иногда ученики дарят волшебные открытки, сделанные своими руками с любовью.

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Какие самые странные подарки получали учителя на праздник

Не совсем... мед

Учитель украинского языка и литературы Александр Черкас вспоминает, что ему ученики когда-то подарили бутылку "Мед Черкасщины". Ведь это прекрасно подходило к его фамилии. "Я подумал, что это мед. Налил себе утром к чаю, но это оказалась настойка", – добавляет он.

Также Александр помнит и о бутербродахх, которые ученица ежедневно приносила ему в школу. Как оказалось, мама девочки решила ежедневно подкармливать учителя.

Портрет учителя в военной форме

А учитель начальных классов Андрей Олейник однажды получил ценный и интересный подарок от учеников – свой портрет в солдатской форме, где он изображен как воин.

Среди других подарков Андрей Олейник также вспоминает икону Божией матери, копилку и 100 пакетиков чая.

2 бублика с подтекстом

Зато учительница начальных классов Анна Цисаренко рассказала, что как-то девочка 3 класса подарила ей два бублика со словами: "Два для того, чтобы у вас всегда была пара". Однако Анна в шутку добавляет, что к концу дня кто-то из детей те бублики понадкусывал.

Мешок картошки

Учительница начальных классов Татьяна Ухина признается, что когда она работала в 90-е, то тоже у нее была забавная история о подарках. В те времена она получила до слез спасительный сюрприз – мешок картошки и пятилитровую бутылку подсолнечного масла. "Да, я молодая учительница 90-х годов без дачи, без села, без хозяйства. В тот миг я почувствовала защиту и заботу, и нам было что есть", – добавляет она.

Учительница также вспоминает забавные настенные китайские часы с автомелодией, которая звучала каждые пятнадцать минут и выключалась лишь тогда, когда из часов вынимали батарейку.

Кукла по образу

Учитель Александр Жук говорит, что не вспоминает странных или забавных подарков, но помнит один самый необычный. Для него дети сшили куклу, используя материалы его любимых цветов. Но в куклу "вложили" не только цвета, но и образ своего учителя, следуя его стилю.

План многоэтажного частного дома

Учитель начальных классов Владимир Алексеев говорит, что подарков за время своей работы получал много. В частности, были картины, нарисованные детьми, различные открытки, книги, конфеты и много цветов.

Но самым интересным подарком для него был чертеж его будущего собственного дома. "Ученик подробно, на нескольких страницах начертил проект дома со всеми деталями: фасад, комнаты, коридоры, несколько этажей и тому подобное. Он также указал все необходимые размеры. Когда дарил, то пожелал, чтобы учитель построил для себя именно такой дом", – рассказывает Владимир.

Голливудская звезда в стихах

А заместитель директора специализированной школы Дарья Демчук-Маригина отмечает, что когда-то ее ученики писали сенкан (стихотворение, состоящее из пяти строк, – 24 канал) о ней. В нем учительницу сравнивали с Джамалой и Анджелиной Джоли. Заместитель директора добавляет, что моменты детской искренности заставляют ее забыть о грустных моментах педагогической деятельности.