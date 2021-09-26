К празднованию Дня учителя, которое проходит 5 октября, посмотрите примеры различных культурных традиций в отношении к педагогам.

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Где больше всего уважают учителей

Китай: поклоны и помпезный День учителя

В Китае учителей ценят, а профессию педагога называют "священной". Когда ученики встречают преподавателя, они обязательно кланяются, независимо от того, преподает ли у них этот учитель.

А в законе для учителей указано, что средняя зарплата учителей должна быть не меньшей или большей чем средняя зарплата госслужащего. Сейчас зарплата учителя в Китае стартует от 1000 долларов в месяц.

Кроме того, в Китае помпезно празднуют День учителя. Там 10 сентября проводят митинги, торжественные встречи и церемонии награждения. Ученики дарят учителям подарки и цветы. Интересный факт: в древности дети в знак уважения к своему учителю мыли ему ступни.

Турция: учителю целуют руки

Турецкие родители, когда приводят ребенка в школу, говорят учителю: «Он весь ваш». Они пытаются завести дружеские отношения с педагогами, приглашают их к себе в гости, а во время праздников отправляют к ним детей с подарками.

Здесь принято обращаться "Мой учитель/Моя учительница". Выпускники целуют учителям руки, чтобы выразить благодарность и любовь. Особенно если им за 50 лет. Никто не удивится, если ученик и просто так поцелует руку старенькому педагогу.



Ученик целует руку учителю в Турции / Фото Pinterest

Но за низкие оценки больше будут стыдить учителя, не научившего ученика. А администрация школы может заставить заниматься с ним сверхурочно.

США: учителя имеют миллионную страховку и отдыхают 2 месяца

Средняя зарплата педагога в США в месяц – 4800 долларов, но чтобы получить работу в школе, надо не только закончить университет, но и получить специальную лицензию на преподавание.

Отдыхают американские учителя два месяца летом, а медицинская страховка покрывает 70% расходов. Средняя нагрузка педагога – 40 часов в неделю. При этом учитель обязан общаться с родителями ученика через электронную почту или сайт школы.

Однако ученики могут подавать в суд на учителя. Дети и подростки запросто могут обвинить педагога в сексуальных домогательствах, расизме или булинге. Именно поэтому профсоюзы страхуют преподавателей на суммы от миллиона долларов.

Израиль: ученики спорят и перекрикивают педагога

В этой стране авторитет учителю еще надо заслужить. Он должен заинтересовать детей чем-то необычным, чтобы его слушали. Интересно, что в Израиле, как и в Украине, в младших классах учителей встречают, вставая с мест. Но дети при этом могут громко разговаривать.

А во время урока учителям приходится их перекрикивать. Кроме того, израильские ученики постоянно спорят и дискутируют с педагогом, их за это даже хвалят.

Интересно! В Израиле детям с детства не запрещают говорить взрослым все подряд. Например, "Ты меня достал", чтобы не держать ничего в себе. Ведь запреты на природные проявления мешают ребенку развиваться. Как доказывают опросы, у школьников в Израиле один из самых высоких уровней уверенности в себе и стрессоустойчивости.

Япония: авторитет учителя пошатнулся

В этой стране ученики поклоняются учителям во время приветствия утром. А могут и просто сказать: "Доброе утро / до свидания, сэнсэй!» (сэнсэй — учитель). Могут еще фамилию добавлять. Учитель обращается к ученикам на "ты", может и наругать.

В Японии высоко чтят учителей, но в последнее время появилась тенденция их критиковать. Некоторые родители взяли за привычку конфликтовать в школе, если у их детей проблемы.

Франция: ученики с учителем на "ты", но обнимашки запрещены

Во Франции к учителю принято обращаться "мадам" или "месье", могут даже на "ты" общаться. Первое, чему учат учеников младшей школы – учителя нельзя перебивать или встревать в его разговор.

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Тем не менее, панибратства во Франции нет. Школьники не гасают по коридорам и спрашивают разрешения, если хотят выйти. Кроме того, педагогу не принято обнимать ребенка, даже если он плачет. Зато принято встречать учеников у входа в школу.

Странный факт! Учителя и ученики в школах Франции курят отдельно, в специально отведенных местах. Так, педагог не может запретить курить подростку, если у него есть письменное согласие родителей. Такое "разрешение на курение" есть у большинства старшеклассников.

Германия: голос на ученика повышать нельзя, подарки учителю – до 10 евро

В школе Германии даже к первоклашкам учителя обращаются на «вы». Ученики не встают, когда педагог заходит в класс, но обязательно здороваются хором.

Для педагогов есть несколько четких правил, за несоблюдение которых могут уволить. Самое важное — на детей нельзя повышать голос, нельзя их сравнивать, нельзя рассказывать посторонним о оценках.

Относительно подарков учителям – презент стоимостью более 10 евро будет считаться взяткой, поэтому педагоги не привыкли к роскошным подаркам. Даже если это класс выпускников — отблагодарить учителя крутым подарком нельзя.

Исследование статуса учителя

Последнее глобальное исследование о статусе учителей в разных странах проводил фонд The Varkey Foundation в 2018 году (среди украинцев опрос не проводили).

Оказалось, что в большинстве стран учителя считают свой статус выше, чем думает общественность. Статус зависит также от уровня: директоров воспринимают престижнее учителей. А учителя средней школы "круче" учителей начальной.

Что показало исследование об учителях:

В Азии учителей почитают больше, чем в европейских странах. Самая высокая престижность учителей в Китае, Малайзии и Тайване.

Самые низкие по статусу педагоги в Бразилии и Израиле.

Средний показатель уважения к учителю — на 7 месте из 14 профессий, что свидетельствует о среднем рейтинге профессии в мире.

Большинство европейских стран считает, что ученики преимущественно не уважают учителей. А вот в Китае думают наоборот (80% уверены в уважительном отношении школьников).

К выбору образовательной профессии побуждают детей более 50% родителей в Китае, Индии, Гане и Малайзии, и только 8% делают это в Израиле и России.

В большинстве стран опрошенные считают, что фактическая заработная плата учителей ниже справедливой.

Также в опросе было задание "Слово-ассоциация", чтобы измерить спонтанное, бессознательное восприятие учителей. Оказалось, что бессознательно учителей воспринимают преимущественно очень позитивно. Во многих странах большинство опрошенных чувствуют, что учителя заботливы, трудолюбивы, влиятельны, умны, надежны и вдохновляют.

Влияет ли статус учителя на успеваемость учащихся? Есть положительная связь между статусом учителя и международной успеваемостью учащихся. Страны, в которых высок статус учителя — Китай, Тайвань и Сингапур, имеют лучшие учебные результаты, чем страны, в которых статус преподавателя низок.

Страны-исключения – Турция и Индонезия. Статус преподавателя здесь относительно высок, но учебные результаты очень низкие.