Министерство образования и науки Украины отреагировало на столкновения возле Олимпийского колледжа в Киеве. В частности, в.и.о. министра образования Сергей Шкарлет уверяет, что с реорганизацией этого колледжа есть много манипуляций, однако позиция МОН неизменна.

Почему возник скандал в Олимпийском колледже

МОН хочет перевести Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного под юрисдикцию Национального университета физического воспитания и спорта (НУФВСУ), передает 24 канал.

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Но студенты выступают против этого. Они считают это попыткой рейдерского захвата территории и зданий учебного заведения. Ведь колледж расположен на 16 гектарах возле станции метро "Лесная" в Киеве.

К слову, 24 сентября на территории Олимпийского колледжа даже произошли столкновения между студентами и правоохранителями, есть пострадавшие.

Реакция МОН эту ситуацию

В Минобразования же это называют обычной реорганизацией, передает пресс-служба ведомства.

"Хотим подчеркнуть, что речь идет о реорганизации колледжа, а не ликвидации. Реорганизация будет происходить путем присоединения колледжа как обособленного структурного подразделения к Национальному университету физического воспитания и спорта Украины", – заверили в МОН.

А временный глава ведомства Сергей Шкарлет тоже прокомментировал заявления о рейдерстве. "Владелец – государство. Какое рейдерство? Государство забирает у государства? Это подмена понятий", – утверждает он.

В Министерстве говорят, что присоединение Олимпийского колледжа к Национальному университету физического воспитания и спорта предусматривает отдельную финансовую программу и бюджетную дисциплину. "Для колледжа ничего не меняется. Это единственное заведение профессионального предвысшего образования, которое еще осталось не переданым вузу", – добавил Шкарлет.

Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного / Фото с сайта заведения

Отметим, что все студенты из этого колледжа продолжат обучение в структурном подразделении Национального университета физического воспитания и спорта Украины по выбранным специальностям.

В МОН также отметили, что они осуждают попытки использования учащихся колледжа в политических интересах. Они обратились в полицию с просьбой быстро расследовать инцидент, который произошел на территории колледжа.

К слову, 25 сентября в 10 утра студенты колледжа вышли на акцию протеста перед Кабмином.