Такая ситуация сложилась в общежитии Международного гуманитарного университета на 9 станции Большого Фонтана. Руководство вуза решило заселить в течение одного дня около 800 студентов.

К теме Ободранные стены и антисанитария: показали ужасные условия общежития Одесского университета

Из-за этого возле здания образовалась огромная очередь из студентов и их родителей. Они стояли в жару под палящим солнцем около 15 часов. А тех, кто решил приехать в другой день, запугивали потерей места в общежитии.

Студентам пришлось по несколько часов отстаивать очереди на подпись договора, сдачу справок, оплату проживания и другие бюрократические процедуры.

Как студентов Международного гуманитарного университета заселяли в общежитие: видео

Отметим, что президентом Международного гуманитарного университета является бывший народный депутат Сергей Кивалов.

В общежитиях Львовского национального университета им. Ивана Франко не хватает мест для поселения студентов. В частности, для около 500 первокурсников не могут найти места в общежитии. Поэтому вуз будет сотрудничать с университетами для выделения дополнительных мест.

Читайте также Образование во время карантина: как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября

К слову, Львовская областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала ректорам университетов поселять в общежития только вакцинированных студентов.

В то же время в Министерстве образования и науки заявили, что невакцинированные студенты могут беспрепятственно заселяться в общежития. Там отметили, что сейчас нет никаких требований насчет обязательной вакцинации студентов.