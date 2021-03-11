С началом кризиса, который стал следствием распространения пандемии коронавируса в 2020 году, многие предприниматели вынуждены были существенно сокращать расходы. Наладить работу бизнеса многим удалось именно благодаря оптимизации рабочего процесса.

Многих работников пришлось уволить, некоторые отказались от дорогой аренды офисных помещений, а отдельные предприятия просто уменьшили перечень предлагаемых услуг или товаров. Популярным явлением также стал аутсорсинг.

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Что такое аутсорсинг

Аутсорсинг – это передача предприятиями части их задач или процессов сторонним исполнителям на условиях субподряда. В целом это договор, по которому определенная работа выполняется внешней компанией, то есть нештатными специалистами.

Аутсорсинг является типичным инструментом для сокращения и оптимизации расходов. Самым распространенным его видом являются услуги внешних ИТ-компаний, которые занимаются созданием и сервисной поддержкой программных продуктов на предприятиях.

Должности бухгалтера и юриста

COVID-19 и локдауны стали драйверами для развития рынка аутсорсинга. До этого большинство компаний работали по старым стандартам, а руководители держали на предприятиях "своих" людей, которым ежемесячно, независимо от объема их работы, платили зарплату. К таким должностям во многих бизнесах можно отнести юристов и бухгалтеров.

На самом деле, иметь проверенных и надежных людей на предприятии, которые занимаются финансовыми или юридическими вопросами, является большим преимуществом бизнеса.

Однако, за ошибки штатных специалистов всегда несет ответственность сама компания. При использовании инструмента аутсорсинга, вся материальная ответственность лежит на субподрядчике, а также автоматически отпадает возможная задержка в выполнении обязанностей по причине отпуска или больничного штатного сотрудника.

Преимущества аутсорсинга

Если вы являетесь владельцем малого бизнеса, то и всеми юридическими или финансовыми вопросами, скорее всего, занимаетесь самостоятельно. Инструмент аутсорсинга лучше всего использовать среднему или большому бизнесу.

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Согласно данным нескольких крупных и средних предприятий Украины, которые заключили соглашения с субподрядчиками в 2020 году, на одних только бухгалтерских услугах удалось сократить расходы по меньшей мере в 5 раз.

Кроме этого, существует и ряд других преимуществ: